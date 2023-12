A partir del segundo trimestre del 2024, los contenidos de Star Plus se integrarán a Disney Plus, con el objetivo de brindar a los usuarios dichos servicios a través de una sola plataforma ‘streaming’.

La medida fue anunciada por The Walt Disney Company Latin American que no confirmó si Star Plus seguirá teniendo presencia en el mercado latinoamericano como marca.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, comentó en comunicado de prensa Diego Lerner, presidente The Walt Disney Company Latin America.

Algunos medios señalan que la medida de fusionar ambos contenidos es parte de la estrategia de Disney que inició en EE.UU. mediante su integración con Hulu a inicios de diciembre en una fase beta, con planes de completar dicha transición en marzo de 2024.

Aunque la compañía aún no ha dado mayores detalles, se espera que los precios cambien ya que actualmente los usuarios deben pagar dos suscripciones para acceder a las bibliotecas de ambas plataformas.

“En Disney+, los suscriptores podrán encontrar la propuesta de entretenimiento general de la compañía, incluyendo títulos Searchlight, 20 th Century Studios y FX, eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para fans del deporte en la región; además de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, y las producciones originales creadas íntegramente en América Latina”, señaló la compañía.