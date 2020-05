Cercanos a la fecha de finalización de la cuarentena en el Perú -mientras no se decrete lo contrario-, comparto algunos puntos que deberían ser tomados como retos por parte de los empleadores una vez que se reanuden las actividades empresariales.

Los alcances toman como base el cumplimiento de la Resolución Ministerial 239, que define el protocolo de Salud, y adicionalmente si hubiese el protocolo sectorial correspondiente.

Identificación nivel de riesgo de acuerdo al tipo de actividad que realiza en el puesto de trabajo. Todos los trabajadores, de acuerdo a las actividades de su puesto de trabajo, se catalogarán como riesgo bajo, mediano, alto o muy alto. Dependiendo de la categoría, se podrá diferenciar el uso del equipo de protección personal e incluso la aplicación de pruebas serológicas y/o moleculares u otras medidas adicionales. Distanciamiento social. Las aglomeraciones se tendrán que acabar en las zonas de trabajo como comedores, pasadizos, transporte y en las oficinas. Si bien la recomendación del Ministerio de Salud (Minsa) es que este distanciamiento sea de un metro, tomando en cuenta los casos de contagiados en empresas esenciales en las últimas semanas, es mejor una distancia de dos metros. Sin embargo, habrá ciertas tareas que, por su propia naturaleza, requerían protocolos especiales para disminuir al máximo el riesgo de contagio ante la imposibilidad de reducir la distancia entre los colaboradores. También es necesario que se disminuya el aforo a la mitad o menos, permitiendo que los trabajadores que lo puedan hacer de forma remota solo tengan que asistir presencialmente a la empresa en determinadas ocasiones puntuales. Limpieza y desinfección de superficies. La limpieza deberá realizarse días previos al retorno de los trabajadores y tendrá una frecuencia de dos o tres veces al día como mínima, una vez ya se esté laborando. El Ministerio de la Producción (Produce) ha recomendado el uso de soluciones de lejía diluida en agua, alcohol mayor de 70% y peróxido de hidrógeno para garantizar una mayor desinfección. También es importante incidir en el lavado constante de manos por parte de los colaboradores. Uso de mascarillas por parte de los trabajadores. Las mascarillas deberán ser proveídas por la empresa y el material del que estén hechas dependerá del nivel de riesgo de contagio al que estén expuestos los trabajadores. Lo fundamental es que cubran la boca y nariz. Con ello, se evitará que las gotas de saliva al hablar sean expulsadas libremente y protegerá que el trabajador se lleve la mano contaminada de manera inconsciente a la boca, nariz u ojos. Identificación temprana de los trabajadores con síntomas. Es necesario que se mida la temperatura a los trabajadores antes y después del turno diario. Aquellas personas que tengan un temperatura mayor de 38 grados deberán seguir un protocolo especial que incluye la recolección de su información, estudio de sus contactos laborales y domiciliarios, pruebas serológicas y/o moleculares, según corresponda, y una cuarentena de 14 días como mínimo, con una comunicación a la autoridad de salud. Protocolo de regreso al trabajo. Todos los trabajadores tienen que cumplir un protocolo de regreso que consiste en una declaración jurada, toma de temperatura y pruebas serológicas y/o moleculares si es que corresponde al nivel de riesgo. Trabajadores con familiares en riesgo. En el caso de los trabajadores considerados como grupo de riesgo, está normado que deban de realizar trabajo remoto, sin embargo no se prohíbe expresamente que los trabajadores que tengan familiares que pertenezcan a un grupo de riesgo también lo hagan. Ante ello, es recomendable que este grupo también realice trabajo remoto para evitar posibles contagios en caso contraigan el virus mientras trabajan.

Todas esta recomendaciones tienen que ser parte del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” que tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud para luego ser registrado en el Sitema Integrado SICOVID-19. Asimismo, es importante señalar que ahora el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá de tener una composición especial de profesionales(médico y enfermera) de acuerdo al tamaño de la empresa.

Mientras que haya más gente en el mismo lugar, habrá mayor probabilidad de contagio; sobre todo si no se cumplen estrictamente las medidas preventivas. Por ello, lo que se busca en las empresas es que si hubiera un caso confirmado de COVID-19, solo pueda existir una mínima cantidad de trabajadores a los cuales haya que mandar a cuarentena y no se perjudique la fuerza laboral. Esto me lleva a recomendar a los empleadores que traten de que se continúe trabajando en remoto, a menos que sea imposible. La salud de sus trabajadores debería ser lo más importante en estos momentos difíciles.

