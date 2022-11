¿Qué planes tienen para el próximo 9 de diciembre? ¿No sabían que ha sido declarado feriado por una norma de nuestro Congreso? Bueno, te comento, no eres el único. Aprovecho esta confusión –por lo mal que ha sido redactada la norma– para recordarles que en materia laboral nuestro Congreso viene aprobando normas que, en estricto, significan pagar la remuneración a los trabajadores sin que estos tengan la obligación de prestar los servicios para los cuales fueron contratados.

Nuestros congresistas no quieren entender que las normas laborales que vienen aprobando no aportan a la generación de más puestos de trabajo y que solamente hacen más “pesadas” las relaciones laborales formales, en favor de unos cuantos peruanos. A modo de encontrar una justificación, me imagino que, desde un punto de vista político, debe ser muy difícil votar en contra de estas normas populistas, pero –paso a recodarles– están destrozando las relaciones laborales formales.

Hagamos un recuento: desde el presente año tenemos 14 feriados, pues se han incorporado como tales el 6 de agosto en conmemoración de la batalla de Junín, y el 9 de diciembre en conmemoración de la batalla de Ayacucho. Asimismo, existe un proyecto de ley para declarar feriado el 7 de junio en conmemoración del Día de la Bandera. Con lo cual tendríamos 15 durante el año.

Asimismo, nuestro Congreso ha generado nuevas licencias, como son la licencia para realizarse exámenes oncológicos preventivos hasta por dos días hábiles al año y la licencia por un día al año para que las mujeres concurran a realizarse los exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. De igual forma, acaba de aprobarse la licencia por fallecimiento de familiares directos, la cual otorga a los trabajadores cinco días calendario para atender dicha ocurrencia. Sumado a lo anterior, se viene discutiendo un proyecto de ley para otorgar licencia para la realización de los exámenes de próstata, la misma que concedería a los trabajadores un día al año destinado a que pasen sus exámenes de detección precoz del cáncer de próstata y otros diagnósticos oncológicos.

Asimismo, se ha presentado un proyecto de ley para ampliar la licencia por paternidad a períodos comprendidos entre 14 y 35 días calendario. Con lo anterior, hemos contabilizado alrededor de 30 licencias para las relaciones laborales del sector privado. Por si ello fuera poco, se encuentra en manos del Poder Ejecutivo –para su firma– el proyecto de ley que restringiría la compensación de horas derivadas de las licencias con goce de haberes otorgadas durante la pandemia, lo que también significaría haber pagado remuneración sin la correspondiente compensación de trabajo efectivo por parte de los trabajadores. Es decir, un festín de feriados y licencias que solo favorece a los trabajadores formales y en ningún caso a los peruanos más necesitados.

Otra vez, señores congresistas, el hecho de crear más días feriados o licencias –o, en general, más derechos laborales– solo genera más costos para las entidades empleadoras y menos generación de puestos de trabajo formales. Espero que algún día lo puedan entender. ¡Te lo pedimos, Señor!