SOAT | Castigo para choferes irresponsables, por Eduardo Morón

A nadie le gusta pagar por lo que no usa. Muchos de nosotros como conductores podemos decir que nunca hemos necesitado activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Y esto es verdad, porque a pesar de que hay cerca de 100.000 accidentes de tránsito al año, solo cuatro de cada cien conductores activan su SOAT.

Los congresistas han visto que hay un espacio para nueva legislación que premie a los conductores prudentes y castigue a aquellos que se chocan. Suena sensato, ¿no?

La semana pasada se aprobó un proyecto de ley que motiva a quienes no han activado su SOAT a pedir vía la central de información de SOAT, que administra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), su registro de siniestralidad.



​ Con ese certificado, el proyecto sugiere que las personas vayan donde la compañía de seguros y pidan un descuento. Los autores del proyecto están convencidos de que, con esta iniciativa legislativa, se están poniendo los incentivos correctos para resolver el problema de la imprudencia en el manejo. Pero para que los incentivos cambien nuestras acciones, se necesita que sean relevantes. Esto no ocurre en este caso.

Sin embargo, el Congreso parece no entender que la activación del SOAT no necesariamente es sinónimo de imprudencia. Puedo estar en mi vehículo detenido esperando un cambio del semáforo y puedo ser embestido por un chofer totalmente borracho. Como consecuencia del choque, ambos resultamos con lesiones físicas y el SOAT de ambos se activará para pagar los gastos médicos. Esta información viajará a la central de información. En la renovación anual de su SOAT, el borracho encontrará un aumento del precio de su seguro y nosotros también. Ambos reclamaremos, a ambos la compañía de seguros nos responderá lo mismo: el año pasado activaste tu SOAT. Nosotros responderemos que no tuvimos ninguna responsabilidad, que fue un borracho el culpable. El proyecto de ley no hace distinción alguna, así que te toca pagar.

¿Pero por qué la central de información sobre SOAT de la SBS no tiene información sobre quién fue el culpable? El SOAT se creó con la preocupación de dar atención médica oportuna a quienes involuntariamente se vieran en medio de un a ccidente de tránsito. Por ello, el SOAT se activa sin que importe quién es el responsable. El Congreso consideró que era mucho más importante atender oportunamente a todos los heridos. Si agregamos la necesidad de verificar quién fue el responsable de cada accidente, las compañías necesitarán enviar peritos evaluadores, lo cual encarecerá el SOAT para todos. Exactamente lo opuesto a lo que quiere el proyecto de ley. Ahora ya no suena tan sensato, ¿no? Sería bueno recordar que ya se quita puntos por conducir imprudentemente, inclusive se puede perder la licencia de conducir.

P.D. Desde Apeseg hacemos llegar nuestras condolencias a la familia de Max Chion Li, quien partió tempranamente este fin de semana. Max siempre destacó por su inspirada visión, por sus oportunas reflexiones, porque siempre escuchaba con atención y ofrecía una sonrisa y un amable consejo. Te extrañaremos, Max.