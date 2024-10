El jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Miguel González Bedoya, afirmó que no se tendría el intercambio entre la Línea 1 y 2 del Metro de Lima y Callao si no se toma una acción que, en este momento, permita reducir la controversia alrededor del concesionario de la Línea 2. Esto, durante el Encuentro Nacional de los Consejos Usuarios organizado por Ositrán, en el evento “Proyectos priorizados de infraestructura en beneficio de los usuarios: problemas, soluciones y retos”.

Con esto, González Bedoya se refiere a la existente controversia sobre la definición del límite del área de la concesión de la línea de control del intercambio de pasajeros entre ambas líneas. Y es que, no existe definición en la asignación de responsabilidades del diseño de construcción de las estructuras que confirman el Intercambiador Super Elevado -una pasarela elevada en la estación 28 de julio-.

“¿Qué alternativa de solución encontramos en este tema? Que el concedente debería gestionar la emisión de un instrumento legal, llámese decreto supremo o decreto ley, que le permita firmar actas de acuerdo con los concesionarios de la Línea 1 y la Línea 2, con la finalidad de agilizar la construcción de esta estación elevada de la Línea 1, en vista de que estamos a menos de dos años de la fecha aprobada de la puesta en operación, [estimada para marzo 2026]″, explicó.

En caso de no encontrar solución, una medida de mitigación sería habilitar un pasadizo debajo del viaducto del Línea 1 para que los usuarios de ambas líneas puedan hacer una interconexión segura entre la estación 28 de julio de la Línea 2 y la estación Gamarra de la Línea 1.

En el panel “Interconexión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Línea 1: Problemas y alternativas de solución” en el que expuso González Bedoya, estuvo también presente Edward Santa María, gerente de Proyecto de Ampliación de Capacidades de Línea 1 - Tren Urbano de Lima, quien anotó que, actualmente, la Línea 1 no dispone de capacidad de transporte para gestionar nuevos flujos de usuarios; es decir, no es posible brindar una mayor oferta de servicios en hora punta.

“Hoy en día, la Línea 1 tiene capacidad para más de 500 mil pasajeros diarios. En estos días ya estamos llegando a 600 mil, trabajamos por encima de la capacidad y esto impacta directamente en el nivel de servicio y en la calidad hacia el usuario. La sobre exigencia de la capacidad nos puede llevar a algunas interrupciones breves del servicio o llevar al límite el sistema energético”, agregó.

Así, lo que buscan es incrementar la capacidad en más del 50% para poder llevar más pasajeros diarios y eso pasa por ampliar la capacidad del sistema de energía, las subestaciones, los estacionamientos y traer más trenes. Con eso, se podría llegar a más de 900 mil pasajeros por día y se permitiría extender una hora más el horario del servicio, para que sea compatible con el sistema integrado de transporte.

Con la integración del sistema, el crecimiento es más rápido y la capacidad de 900 mil pasajeros se alcanzaría en el 2028, dijo Santa María.

“¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay capacidad. Simplemente ATU hizo su propio estudio donde nos dice que la saturación a 900 mil pasajeros estaría cerca del año 2040”, sostuvo.

El 9 de octubre presentaron la tercera versión del Informe a Nivel Perfil, dijo Santa María. En ella, se levantaron las observaciones de la ATU, Ositrán y el Consorcio Supervisor de Ositrán.

“El Capex del proyecto actualizado a octubre es de US$ 2.186 millones e incluye obras de infraestructura y equipamiento más compra de 31 nuevos trenes y actualización de los 39 existentes. No se requiere un estudio de pre inversión desde cero, porque no vamos a cambiar la alternativa a ser siempre ferroviaria, no vamos a cambiar la unidad productora que siempre va a ser el área de concesión y no vamos a cambiar el concesionario de Línea 1, que puede financiar hasta US$ 1.000 millones de este proyecto y darle mayor rapidez”, puntualizó Santa María.