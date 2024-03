Según Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, la clave será mejorar la conectividad de la ciudad, así como la seguridad. “Si en algo debemos tener en prioridad, porque la infraestructura deportiva ya está, es en aprovechar la oportunidad para cambiar a la ciudad en temas de transporte y seguridad. El transporte es urgente y las soluciones tienen que ser masivas. Una nueva vía del Metropolitano, Líneas de Metro y Corredores Viales. Todas se pueden hacer a través de uno o dos acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G)”, señaló. También pidió celeridad para que se pueda entregar la vía expresa Santa Rosa antes del evento porque “es el viaducto que unirá el aeropuerto con la ciudad. El puente no basta”.

Durante la exposición del Comité Olímpico Peruano en la votación de los Juegos, se explicó que se invertirán US$369 millones en infraestructura deportiva. En tanto, la Municipalidad de Lima indicó que se ejecutarán otros US$1,3 mil millones para el mejoramiento de la ciudad con avenidas, viaductos, puentes, entre otros.

Para Carrillo la solución debería ser integral, así el país deba endeudarse para no exceder su gasto fiscal. “El Perú tiene la deuda más baja de Latinoamérica. Por cada US$1.000 millones de infraestructura de transporte público generas 22 mil empleos. Es generar empleo, pero aparte tienes un estímulo económico directo por la mejora del valor de las propiedades, hace más rápidos los desplazamientos. El bienestar es inmenso. Cabe preguntarse qué conviene más, mantener una deuda menor a Latinoamérica, o endeudarse más y que ello te permita tener dos o tres líneas del Metro más, por ejemplo. Pero se necesita voluntad política para ello”, explicó.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, coincidió en que los dos puntos más importante en los que se debe centrar la inversión son la seguridad y la infraestructura de transporte. Sin embargo, consideró que es improbable que se lleguen a concretar grandes proyectos a través de un G2G.

“El evento te va a obligar a revisar el ordenamiento del transporte público. Ahora vas a tener que ponerle mayor urgencia al ordenamiento del transporte público, aunque no se va a llegar con nuevas líneas de Metro. El énfasis también tiene que ser combatir la crisis de seguridad que tenemos”, remarcó.

Por otro lado, advirtió que en el 2026 habrá elecciones Generales y Municipales, lo que podría complicar la ejecución de las obras del evento en su tramo final. “Tener como fecha el 2027 te obliga a tener un ‘deadline’ y alinear los objetivos, porque vas a tener un cambio de autoridades a nivel nacional y regional. Entonces, por más que se diga que habrá una continuidad al nivel de organizadores del evento, hay muchas responsabilidades que caerán en estas entidades y exigen atención”, añadió.

Oficina de gestión de proyectos

Las oficinas de gestión de proyectos (PMO) fueron traídas al Perú en los Juegos de Lima 2019. En aquel año, el Reino Unido se adjudicó el G2G y apoyó técnicamente al país para que construyera las infraestructuras pendientes en tiempo récord. Esto se logró a través de los contratos NEC, que aseguran la procura y la velocidad de contratación empleando estándares internacionales.

Según Carrillo, en el Perú no hay el suficiente talento para llevar en paralelo las PMO de varios G2G. Sin embargo, indicó que sí es posible tener la calidad profesional contratando PMO desde el extranjero.

“Uno de los golpes invisibles del Gobierno de Pedro Castillo fue la salida del Gobierno de estas personas con capacidad, que trabajaron en Panamericanos y Reconstrucción. No tenemos talentos nacionales para llevar tantas PMO en paralelo, pero para eso están los G2G. Contratan un líder internacional que lleve la PMO y capacite rápidamente a los peruanos. No hay impedimento, pero no son gratis”, explicó.

Lima volverá a ser sede de los Panamericanos, como en 2019. (Foto: Agencias)

En tanto, Castilla indicó que en caso se aplique un PMO para los presentes Panamericanos, estos deben de tener autonomía en su gestión.

“La PMO de los Panamericanos 2019 tuvo autonomía del poder político. Esa es la clave. Esa autonomía permitió que personas calificadas trabajen en los proyectos. Si se sigue la línea se puede tener un equipo del mismo nivel como el que vimos en los anteriores Juegos”, afirmó.

Turismo

Por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó a través de un comunicado que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 generaron un impacto económico de US$108 millones en el sector turístico. En dicha cita se registró un flujo de 845 mil pasajeros entre nacionales y extranjeros, incluyendo a los atletas.

Según Tito Alegría, director de Pro Turismo, alrededor de 50 mil pasajeros de dicho total fueron extranjeros. Agregó que si las entidades del Estado potencian el atractivo turístico del país, la cifra podría llegar a los 100 mil en el 2027.

“En razón de todos los atractivos turísticos, creemos que si se hace una oferta dirigida al extranjero de la mano del Mincetur, de la cartera de Educación y la de Cultura, podríamos duplicar la cifra del 2019″, señaló.

Por su parte, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), consideró que es posible que lleguen hasta 180 mil turistas extranjeros a la cita, incluyendo atletas. Además, destacó que los mismos podrán contribuir a la economía si se realizan acciones para fomentar que también puedan viajar a Cusco, Iquitos o Arequipa.

“Definitivamente, el evento deportivo y toda la actividad económica que se realizará previa a su inauguración, va a promover mucho nuestro desarrollo económico”, sostuvo.

En tanto, Alegría remarcó que los Juegos representan una oportunidad para dar una buena imagen del Perú ante el extranjero. La emisión de las competencias en televisión, así como las notas en la prensa son motivo para poder extender el mensaje del país como un destino seguro y atractivo.

“Los Panamericanos del 2019 generaron una promoción del país. Hubo 1.109 horas de transmisión en 40 cadenas de televisión. Solo entre Perú y Brasil hubo una audiencia de 140 mil personas. En la prensa se publicaron 80 mil artículos de los Juegos. Solo en prensa esta difusión tuvo una valorización de US$1.086 millones”, dijo.

Gladys Tejeda y Christian Pacheco en Lima 2019. (Foto: agencias) / Vidal Tarqui

En base a los resultados de Lima 2019, Julio Quispe, director de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN, pronosticó que el impacto de la siguiente justa Panamericana será aún mayor.

“Con los resultados de los Panamericanos y Parapanamericanos 2019, se puede afirmar que nuestra economía será inyectada por más de US$1,000.00 millones hasta el año 2027; siendo los principales receptores los sectores: turismo, transporte, energía e infraestructura en general. Además, durante las competencias, nuestro país será el centro mundial del deporte captando la atención de aficionados, que superarán los 400 millones”, proyectó.