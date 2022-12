Tras la la juramentación de Dina Boluarte como Presidenta de la República, luego de que el Congreso vacara a Pedro Castillo tras un intento de golpe de Estado, Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), resaltó que la nueva mandataria tiene la oportunidad de recuperar la confianza de los empresarios mejorando los nombramientos en el Estado. En diálogo con El Comercio también destacó la fortaleza de las instituciones públicas.

—¿Qué postura tiene la SNI luego del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y del cambio de mandatario?

Luego de denunciar este hecho de haber expresado nuestro parecer de que esto era inconstitucional y que debíamos ir a la rebelión ante un Gobierno de facto ahora nos toca ahora felicitar a las instituciones del país, al Congreso, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, que salieron de forma rápida a responder a esta situación.





—¿Qué le pediría al nuevo Gobierno de Dina Boluarte?

Nos toca ahora invocar a que el próximo gabenete ministerial sea de ancha base, que domine la tecnocracia. En Perú necesitamos que regrese la confianza, la estabilidad. La nueva presidenta Boluarte tiene la gran oportunidad de devolvernos esa confianza y que retomemos la senda de crecimiento económico que nos lleve a un desarrollo social.





—Si bien Boluarte se alejó del Gobierno en las últimas semanas, ha sido parte del mismo. Fue ministra cuando salían las denuncias por corrupción, por ejemplo. ¿Será posible esto?

Nosotros fuumos muy claros desde un inicio pidiendo que el presidente renunciara o que el Congreso lo vacara. Esto era por las amplias evidencias de corrupción desde el Estado. Yo no he cambiado de posición y sigo pensando lo mismo. Lo mejor que nos pudo pasar es que la sucesión se resolviera de manera rápida e inmediata. Ahora la presidenta debe convocar un gobierno de ancha base y debe de llamar a la tecnocracia al Estado. Hay que devolverle el Estado a los tecnócratas. Eso hay que recomponerlo. Ojalá la señora esté en capacidad y tenga voluntad de recuperarlo.

—¿Qué reflexión tiene luego de lo sucedido?

Creo que la gran reflexión es que somos un país con una gran institucionalidad. El Perú ha demostrado que es un país donde sus instituciones funcionan. Minutos antes de ser detenido, una persona que quiso desconocer la institucionalidad era Presidente de la República. Hoy es una persona detenida. Eso significa que las instituciones sí funcionan.

En adelante necesitamos reforzar la institucionalidad. Para eso debemos de ir trabajando una reforma de cómo trabajar las elecciones y una reforma del Estado. Preparemos al país para que llegue a un proceso electoral con mayor conocimiento de todas las falencias que tenemos hoy y que se pueda fortalecer la institucionalidad.





—Diversos ministros de Castillo renunciaron luego del anuncio del golpe de Estado. ¿Considera que es por evitar posteriores responsabilidades penales?

La primera lectura que tengo es que la decisión formulada por el presidente fue una decisión personal porque ninguno de los miembros de su gabinete lo respaldaron. Segundo, aunque tardía, porque esa decisión de renunciar se debió tomar con mucha anticipación, han reconocido que que se iban a meter en problemas. Yo creo que nadie que acompañó a Castillo hasta ese momento iba a cargar la responsabilidad de ir en contra de la Constitución y pasar a la ilegalidad. Habría que preguntarles ahora, después de los hechos, por qué se mantuvieron en un Gobierno que se caía a pedazos.

—¿Cuáles son los pasos que deben seguir los gremios empresariales luego de los hechos sucedidos hoy?

A los empresarios nos toca ahora fortalecer lo que hemos venido haciendo en los últimos meses. Nosotros desde la SNI seguiremos defendiendo la institucionalidad del país y el derecho de todos los peruanos de vivir en libertad y en democracia. Los gremios empresariales ya no podemos seguir en cuerdas separadas a la política nacional. Ya lo estamos haciendo, estamos interviniendo en las decisiones del Estado y creemos que esa actitud tiene que reforzarse. No más cuerdas separadas. No más dejar a que solo los políticos decidan sobre la vida del país. Vamos a seguir pronunciándonos y vamos a seguir vigilantes.





—Entonces será una mayor participación en pronunciamientos públicos.

Es correcto y proponiendo medidas concretas de desarrollo social. No se trata de criticar lo malo del Gobierno, se trata de darle herramientas para el desarrollo social.

Comunicado

Antes de esta entrevista la SNI emitió un comunicado felicitando el actuar de las instituciones luego del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. “Felicitamos la rápida actuación en defensa de la democracia y el orden constitucional por parte del Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía y demás instituciones”, indicó el gremio.