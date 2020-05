A un mes de que el Gobierno haya eliminado el Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), el precio del balón de gas no ha bajado completamente lo esperado. ¿A qué se debe esto?

LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Para comprender el porqué la disminución del precio del balón de gas no prosperó según las expectativas, es necesario entender, primero, que el proceso de distribución tiene sus particularidades.

En conversación con El Comercio, Witson Peña, economista senior de Macroconsult, considera que la principal dificultad para trasladar la baja del precio radica en la cadena de distribución, la cual, desde la planta de producción hasta el consumidor final, resulta extensa.

“La cadena de GLP es larga, que comienza con la cadena mayorista: Pluspetrol es la primera cadena o un importador. El Fondo de Estabilización solo actuaba en esa cadena”, señaló, agregando que, del 100%, este proceso ocupa el 45% como máximo.

Siendo así, el precio de primera venta es el de Pluspetrol, por ejemplo, o el de un importador –dada la necesidad de cubrir la demanda en el país–.

“Luego, viene una cadena larga y atomizada: lo que sigue es el transporte primario, desde los terminales de Pluspetrol, Zeta Gas, Solgas, que están en Lima. Viene un carro que transporta GLP en granel y lo lleva hacia un minorista, y ese transporte primario, si va a ser envasado, lo lleva a un envasador, que luego pasa a un minorista, y posteriormente a un distribuidor, que después va a un usuario final”, detalló.

¿Y cuántos participan? En cifras que dio a conocer Peña, se trata de 117 plantas a nivel nacional, 2.000 distribuidores, 6.000 subdistribuidores y más de 40.000 locales de venta.

“La cadena es atomizada después de primera venta. [...] El problema es cuando te vas líneas más adelante. Dado lo largo de la cadena, el bajón que ha tenido el precio internacional no se ha visto en el mercado porque [...] toda esta parte de la cadena que pesa más de 55%, es una cadena larga. No tendría sentido si estás en la cadena si no ganas nada”, subrayó.

Uno de los puntos más importantes es tomar en cuenta la cadena de distribución del GLP.

ERROR EN EL CÁLCULO

Así como Peña incidió en la complejidad de la cadena de distribución, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, coincidió sobre el mismo punto, al señalar que existe un cálculo equivocado en relación a la disminución del precio.

Como se recuerda, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) preveía que el precio del balón de gas bajaría en S/9,80 a nivel nacional; asimismo, la reducción ha sido menor a S/5 en el 72% de locales de venta observados por el organismo.

Según indicó Cantuarias, “no se está considerando toda la cadena hasta el consumidor final”.

Resaltó, en ese sentido, que se está realizando un cálculo en base al precio de planta envasadora, y que no incluye a dicha cadena. “Una cosa es consumidor final y otra cosa es precio de planta”, manifestó.

“Al momento que se elimina la distorsión que existía porque el GLP envasado estaba en el fondo de estabilización, se establece un solo precio. Pluspetrol hace una reducción de 4,20 soles, que es lo que las plantas procesadoras han trasladado en promedio hacia la cadena de distribución, no 5 soles”, afirmó Cantuarias.

EFICIENCIA EN LA CADENA

Uno de los puntos por mejorar se trata de la fiscalización.

“A raíz de la deflagración en Villa El Salvador, se han tomado medidas para tratar de reducir la informalidad que existe en el mercado”, comentó Peña de Macroconsult.

En ese sentido, hizo énfasis que desde el Gobierno se están dictando normas para disminuir la informalidad en el comercio minorista de GLP, como barreras al contrabando, mejorar la trazabilidad y los plazos de adecuación.

“Las personas naturales o jurídicas que deseen constituirse como empresas envasadoras, deben ser propietarias u operadores de plantas donde realice su actividad. Antes, no necesitabas ser propietario”, expresó.

El especialista recordó también que, antes del retiro del GLP del Fondo de Estabilización, las personas compraban el producto afirmando que este sería envasado. “En realidad, no lo envasaban, lo vendían a granel, porque era más alto. Eso no se registraba”, refirió.

Siendo así, con las normas, se trata de cortar la cadena de informalidad. “Por ejemplo, en los distribuidores de GLP a cilindro, se está poniendo una prohibición a la comercialización de cilindros de GLP a establecimientos sin inscripción vigente en el registro de hidrocarburos”, comentó.

El presidente de la SPH dio a conocer que se están asumiendo mayores costos en vista de evitar la propagación del COVID-19. (Foto: GEC)

COSTOS OPERATIVOS

Finalmente, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos hizo énfasis en que también las empresas de la industria están asumiendo costos adicionales en vista de cumplir con los protocolos sanitarios designados por la autoridad para evitar la propagación del COVID-19.

“Todas las empresas de GLP han tenido que producir al 100% para abastecer a siete millones de hogares, a todos los hospitales, clínicas e industrias que están funcionando; pero no podía operar con todo su personal, porque había personal que estaba en situación vulnerable”, comentó.

Cantuarias precisó que estaban trabajando con el 70% de su personal y este asumía costos adicionales y horas extras.

“Todo eso sobrecosto no ha sido trasladado al precio; todo lo contrario: en este momento se ha hecho el mayor esfuerzo para contribuir con la reducción del balón de gas”, indicó.

