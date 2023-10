La Cámara Regional de Turismo de Cusco (Cartuc) rechazó las declaraciones del presidente del Congreso. Alejandro Soto quien mostró su negativa a la venta de boletos por medio de una plataforma virtual para acceder a Machu Picchu (Cusco).

Cartuc señaló que aparentemente el presidente del Parlamento está mal informado pues lo expresado por nuestras autoridades no afectará de modo alguno las rentas de la municipalidad de Machu Picchu y no el sistema de pagos no es precisamente una privatización.

Soto se mostró contrario a dicha venta online, y emplazó a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga a dejar sin efecto dicho sistema pues se trata de una “privatización del sistema de balotaje a los complejos arqueológicos”, con lo cual los ingresos a la Municipalidad de Machu Picchu se verán perjudicados.

“No se puede hablar de privatización porque licitar un servicio online constituye contratar un servicio que responde a las necesidades del titular (Ministerio de Cultura), sin claudicar a sus derechos de titularidad”, señala Carcut en un comunicado.

“Un servicio electrónico será de menor costo para el ministerio, pues a pesar de pagar una contraprestación por el servicio, constituirá un ahorro sobre los costos en que actualmente tiene que incurrir, trámites administrativos, transporte de caudales, y el personal asignado ahora a las boleterías que debería realizar funciones de información y control de flujos en el monumento”, agrega.

Según Cartuc, no está previsto en modo alguno el recorte de las rentas que por ley corresponden a la Municipalidad de Machu Picchu, que seguirá percibiendo lo que le corresponde. “Incluso más porque la venta de entradas se incrementará por la eficiencia que generará este sistema”.

“La venta online aporta positivamente porque se tendrá mayor transparencia, orden, confiabilidad en el servicio turístico. Debemos enfatizar que todos los atractivos turísticos del mundo manejan su venta de boletos online”, remarca.

Actualmente los visitantes a la ciudadela se ven obligados a hacer largas colas y a veces son condicionados a quedarse por una o más noches para poder acceder a un boleto.