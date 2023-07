Si bien la región Tumbes es la menos extensa del Perú, cuenta con el clima más cálido de toda la costa, con sol casi todos los días del año y con una temperatura marina anual de 24°C. Además de su atractivo turístico principal, que son las playas como Puntal Sal, Zorritos, entre otras, existen otros recursos en dicha zona del país que no reciben tanta importancia como su gran biodiversidad de flora y fauna.

Por tales motivos, los últimos años se ha visto una mayor demanda por la adquisición de propiedades en el norte. La tendencia se dio durante la pandemia, donde muchas personas, aprovechando el trabajo remoto, dejaron sus casas en Lima por otros lugares más interesantes. Hoy, para muchos se ha convertido en una prioridad vivir en ambientes menos metropolitanos.

Herman Patow Arboleda, Desarrollador y Gerente del Condominio “Lomas de Punta Sal”, sugiere tomar en cuenta determinados puntos clave antes de adquirir una propiedad en el norte del Perú. Al no tratarse de propiedades en Lima, hay ciertas características que un potencial comprador no puede ignorar si desea tener una casa de playa, solamente tomando en cuenta 5 aspectos importantes que garanticen la estabilidad y viabilidad de su estadía en el norte peruano.

1. PARTIDA REGISTRAL

Todos sabemos que uno de los más grandes problemas de nuestro país es la informalidad. El norte no es la excepción. Más allá de los antecedentes de compraventa irregular de terrenos en la región, lo que más abundan son vendedores con inmuebles que no se encuentran debidamente inscritos en los registros públicos, algo que puede convertirse en un problema ya que hace difícil poder diferenciar quién realmente tiene el derecho a comercializar un inmueble. Además, esa particularidad genera que se consolide una costumbre donde las personas creen que pueden adueñarse de cualquier espacio que aparentemente se encuentre “libre”. Si se quiere tener una buena experiencia comprando en balnearios como el de Punta Sal, es importante asegurarse de exigir y preguntar por el estado registral del inmueble para así no estar envuelto en un litigio con terceros. Un inmueble con partida propia garantizará que al comprarlo puedas figurar de manera incuestionable como el propietario real del mismo, algo que también favorecerá porque incrementará en el tiempo el valor del inmueble que estás comprando. La escasez (inmueble con partida registral) genera valor.

2. ARQUITECTURA SENSIBLE

Muchos no le dan importancia a la arquitectura de los inmuebles que adquieren, siendo este aspecto uno de especial relevancia en el norte. El paisajismo y el mar son dos de las cosas que más llaman la atención en la región. Debido a esto, el diseño de una casa de playa debe ser sensible y trabajar en armonía con el entorno. Es importante que el diseño de las viviendas se mimetice con el ambiente, utilizando colores tierra para los exteriores y materiales naturales expuestos, tales como ladrillo de concreto, piedras naturales y barro. Además, para la construcción de los techos debe considerarse una estructura que facilite el manejo del agua, creando una gran canaleta que controle hacia dónde dirigirla. Finalmente, algo muy eficiente es considerar la instalación de paneles solares para así ser esquivo a los problemas de infraestructura eléctrica que puede haber en algunas zonas de los balnearios de Tumbes y Piura.

3. VEGETACIÓN NATIVA Y VIABLE

Hoy en día una propiedad no solo se construye considerando únicamente cemento, sino también tomando en cuenta las áreas verdes que deben promoverse en cada proyecto. En un lugar como el norte, la arena y el mar deben ser acompañados de la vegetación adecuada para poder crear un espacio realmente atractivo y ventajoso. Por ejemplo, al considerar al menos un 50% de las plantas sembradas en cada proyecto a aquellas que sean de origen nativo, estarás impulsando la reforestación de la región. La otra mitad de la vegetación deben ser plantas que se adaptan perfectamente al clima y al suelo del norte, como las plantas xerófitas, aquellas que no consumen mucha agua. Además, es importante no olvidar la utilización de palmeras y huarangos para crear sombras en los diferentes espacios de descanso.

4. FACTOR ECOLÓGICO

En la actualidad, es importante tomar en cuenta de qué manera la propiedad que compres obtendrá energía eléctrica, si lo hará de la manera tradicional o utilizando fuentes de energía renovable. Asimismo, se debe considerar cómo tratar el agua de la zona y el manejo de acopio en los proyectos de vivienda. Es por ello por lo que las nuevas propuestas deben seguir el camino de intentar ser proyectos ecológicos y modernos. Los paneles solares y el uso de biodigestores para poder volver a aprovechar las aguas recolectadas, así como la estructuración de un sistema de reciclaje continuado, son solo algunas de las iniciativas que se debe considerar como valor agregado en tu próxima propiedad en el norte del Perú.

5. REGLAMENTO INTERNO

El reglamento interno es un requisito indispensable para garantizar la armonía dentro de un condominio o zona de vivienda. Es un documento donde se deja claridad, entre otras cosas, sobre las reglas aplicables al uso de las áreas comunes, tratamiento de cuotas ordinarias y extraordinarias, reglas de convivencia y obligaciones de cada propietario. Más que analizarlo desde un punto de vista restrictivo, es un instrumento que tiene como objetivo tender puentes entre los propietarios para que como una unidad alcancen los objetivos que tienen en común, siendo uno de ellos el de conservar en la mejor de las condiciones el lugar en donde viven. También sirve como un manual de reglas cada vez que se presente una situación conflictiva o no conflictiva dentro de la convivencia. El orden garantiza el progreso y el reglamento interno es una buena forma de asegurarlo en el tiempo.