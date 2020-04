Con un panorama incierto y pérdidas estimadas por más de S/1.600 millones, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) afrontará diversos desafíos en el corto y largo plazo luego de culminar el periodo de aislamiento social obligatorio por el coronavirus (COVID-19).

El normal abastecimiento de los alimentos, el impulso en la demanda de los mismos, la entrega del bono rural por S/760 a familias en condición de vulnerabilidad, entre otros temas, han sido comentados por el titular del sector, Jorge Montenegro, en esta entrevista con El Comercio.

—Su cartera ha estimado que el sector puede llegar a registrar pérdidas por más de S/1.600 millones ¿cómo llegaron a dicha cifra y qué medidas se están tomando para evitar ello?

Lo que hemos hecho allí es configurar escenarios si es que no hacemos nada. Si no hacemos nada lógicamente habría una pérdida de aproximadamente S/1.600 millones en el sector agrario. Lo que estamos haciendo es tomar medidas para evitar que el escenario que hemos configurado a esas pérdidas se vaya mitigando, se vaya reduciendo [...] Ya tiene conocimiento el señor presidente, se ha dado conocimiento al Consejo [de Ministros] e igual al MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]. Tenemos que seguir trabajando en medidas que permitan mitigar o reducir ese riesgo si es que no hacemos nada.

—El Decreto de Urgencia 041-2020 refiere proyecciones de un “escenario alarmante” en el que habrían menores cosechas en setiembre de no tomarse acciones. ¿Cuál es el nivel de riesgo para el abastecimiento de alimentos?

Vienen otras medidas para garantizar el abastecimiento porque ahí no podemos fallar. Hay ciertas situaciones todavía por superar y a eso no podemos darle la espalda, cerrar los ojos, diciendo que todo está bien [cuando] no es así. Tenemos dificultades que han sido configuradas en este escenario y estamos haciendo los ajustes, las medidas para evitar que tengamos un PBI por debajo de lo que estamos acostumbrados.

—Lambayeque, uno de los mayores productores de arroz en el país, es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. ¿Cuál es la situación actual frente a este panorama?

Hubo inconvenientes en Lambayeque. Hubo inconvenientes en Jequetepeque y Gallito Ciego y se han hecho algunas enmiendas. En el caso de Lambayeque hemos tenido que hacer una operación mucho más adecuada, concentrando canales de agua para poder avanzar rápidamente en la instalación de aquellas zonas donde venían siendo perjudicadas y ha sido manejado esto siempre con la junta de usuarios y por ahí bastante hemos podido superar [el problema].

—Minagri ha reiterado en diversas oportunidades que el abastecimiento de alimentos está garantizado. Sin embargo, la demanda de estos se ha visto afectada producto del aislamiento social obligatorio, ¿cómo se piensa impulsar el consumo?

El abastecimiento se viene dando, lo que ha disminuido es la demanda. Eso lo podemos verificar porque hacemos un reporte diario de cuántas toneladas de alimentos llegan a los mercados productores [...] Para contrarrestar que estos productos se pierdan estamos trabajando en lo que son mercados itinerantes ¿Qué son estos mercados itinerantes? Es hacer el acopio y colaborar con el productor directamente de la chacra. Traer sus productos desde el campo a la ciudad. Por eso, nosotros le llamamos mercados itinerantes del Minagri ‘De la chacra a la olla’.

Jorge Montenegro, titular del Minagri, señaló que vienen trabajando en "medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos porque ahí no podemos fallar”.

—¿Cómo beneficia estos mercados a la población durante la emergencia nacional?

Lo que hacemos ahí es trasladar al productor, eliminando la barrera del intermediario, para que sus productos, buscando un precio justo, puedan ser trasladados a estos mercados que están ubicados siempre en las zonas pobladas, en las zonas periféricas donde muchas veces el mercado no está.

—Hacia finales de marzo, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, deslizó la posibilidad de hacer un “control” de precios de aquellos productos que pudieran verse afectados por la especulación. ¿La propuesta sigue en evaluación?

Eso fue una primera evaluación que hicimos porque recordarán que cuando se dio esta medida [de aislamiento social obligatorio] el 15 de marzo y se empezó a aplicar a partir del 16, los tres primeros días, máximo cuatro, se empezó a especular. El limón, de costar S/5 el kilo pasó a costar S/12, S/15 en algunas zonas. Igual con otros productos. Entonces tomamos eso como evidencia y empezamos a trabajar y reducir la especulación, empezamos a hacer más fiscalización con los alcaldes, a trabajar ya con los mercados itinerantes y eso originó como producto final la estandarización de los precios.

—Entonces, ¿ha quedado descartada?

Sigue en evaluación, por ahora todo está normal [con los precios de los alimentos], por así decirlo. Alguno que otro precio a veces fluctúa, pero se está tratando en lo posible de manejarlo. Pero de presentarse inconvenientes en adelante, las medidas ya están propuestas, así que después de una evaluación muy exhaustiva podrían darse para evitar el acaparamiento, para evitar la especulación.

—Hoy se oficializó la ley que dispone la entrega del bono rural por S/ 760 para familias en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿El Ejecutivo tiene en cuenta que han habido inconvenientes en el pago de los otros subsidios del Gobierno en las zonas rurales?, ¿cómo se ha pensado remediar esta situación?

Ya el Midis viene aplicando una metodología que estamos ampliándola y mejorándola para el ámbito rural. La idea es llegar a la costa, a la sierra e inclusive a la selva, zonas donde es inhóspito el ingreso. Ahí tenemos unos PIAS [Plataformas Itinerantes de Acción Social], unas embarcaciones donde podemos trasladar ahí al Banco de la Nación porque será la entidad que va a recibir estos recursos. Estamos haciendo ya las coordinaciones también con otras IFIS [instituciones financieras] que nos permitan ayudar con esta distribución de este bono rural de manera más eficiente y también de manera más rápida.

—¿Qué sucederá en el caso de los beneficiarios que no tengan una cuenta bancaria?

Las alianzas con los alcaldes, con las autoridades, IFIS mucho más cercanas a las zonas de los beneficiarios, estas PIAS que son embarcaciones que van de comunidad en comunidad, serán importantes. Estamos ahí afinando y mejorando para que este recurso llegue. También estamos trabajando una propuesta interesante que son los mensajes de texto, para poder comunicarnos con estos hogares y decirle ‘usted ha sido ha sido beneficiado con tal bono’ o que ellos también puedan hacernos llegar, vía mensajes de textos, algunas consultas.

