El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anunció que su cartera y el Poder Judicial se encuentran trabajando en la creación de juzgados especializados para acelerar la resolución de litigios tributarios.

“Hay una serie de procesos de reclamación de los impuestos, a Sunat, Tribunal Fiscal, Corte Superior, Corte Suprema, todo el proceso judicial. A veces eso se prolonga demasiado y ese es uno de los temas en el cual queremos incidir”, dijo Francke el domingo en la noche en el programa Punto Final.

Sobre esta materia, Klever Espinoza, socio gerente de Kerz, alegó que sería importante que se publique y explique qué implica la creación de estas salas especializadas en cuanto a seguridad jurídica y su composición, además de quiénes serían las personas llamadas a conformarlas.

“Recordemos que nuestro sistema se ha caracterizado en tener personas especializadas y con línea de carrera. [De esa manera,] podemos no estar de acuerdo con las resoluciones, pero sabemos que son personas capacitadas en materia tributaria y es una garantía que debería prevalecer”, anotó.

Por su parte, Jorge Picón, socio fundador de Picón & Asociados, afirma que lo que necesita el Tribunal Fiscal hoy es una reingeniería de sus procesos judiciales para así recuperar el prestigio que ha perdido durante los últimos quince a veinte años.

Agregó que, cuando se crearon los Juzgados Constitucionales Tributarios en mayo del 2015, se puso sobre la mesa el conflicto de interés de la Sunat, pues esta institución financiaba a quien fallaba los casos que ellos generaban. “Habría que ver con mucho cuidado cómo van a financiarse estos juzgados o estas salas nuevas”, advirtió.

Por otro lado, mencionó que la Sunat tiene una capacidad de litigios sumamente alta y que a lo largo del tiempo se ha enfocado a fiscalizar a las empresas formales sin atacar de manera significativa los problemas estructurales: la informalidad y el contrabando. “Si esa es la estrategia que va a seguir teniendo [la Sunat], pues que se creen más salas especializadas porque van a hacer falta”, anotó.

BASE TRIBUTARIA

Ambos tributaristas coincidieron en que el tema más urgente a tratar, antes de la creación de juzgados especializados, es la ampliación de la base tributaria, para lograr una mayor presión tributaria que hoy equivale a solo el 14% del PBI, una de las más bajas en la región (cerca del 5,6% por debajo del promedio de América Latina).

Espinoza indicó que esta medida es una necesidad bastante más urgente, así como combatir la evasión tributaria. “Reclamar a los mismos es lo que reditúa popularidad. Salir y decir ‘tales empresas no pagan impuestos’ y llevarlas a juicio es popular, pero no efectivo”, afirma.

Por su lado, Picón asegura que ampliar la tributaria requerirá de tiempo, esfuerzo y hasta conflictos, esta es una problemática en la que se debe trabajar.

“La Sunat tiene un presupuesto de S/ 2.000 millones, pero no hace nada con él para aumentar la base tributaria. Sin lugar a duda está dándole la espalda a la realidad. No está tocando el tema de fondo que es la evasión y el contrabando, para lo que no han movido un dedo”, finalizó.

