La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) revisó de estable a negativa la perspectiva de seis entidades financieras locales por las preocupaciones que generan las tensiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como los temores de un desempeño económico desfavorable.

“La fragmentación política tras las recientes elecciones ha aumentado el riesgo de incertidumbre política y ha pesado sobre la confianza de los inversores”, dijo S&P en un reporte.

Las instituciones afectadas han sido las siguientes:

Credicorp Ltd.

Scotiabank Perú S.A.A.

Perú S.A.A. Banco BBVA Perú

Perú Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. ( Cofide )

) Fondo Mivivienda S.A. (FMV)

La agencia consideró que la revisión refleja que hay una posibilidad de al menos una en tres de que se rebaje la calificación nuevamente en los siguientes 6 a 24 meses si los desafíos políticos persisten.

“Podríamos bajar las calificaciones de Perú durante los próximos dos años si la prolongada incertidumbre política o sobre las políticas, o posibles eventos externos adversos, erosionan la confianza de los inversores y limitan las expectativas de crecimiento del PBI de mediano plazo”, apuntó.

Standard & Poor’s también indicó que las calificaciones de Perú limitan las de las instituciones financieras que operan en el país ya que considera que estas últimas podrán resistir un escenario de incumplimiento soberano dada su gran exposición al país en forma de créditos e instrumentos.

“El potencial deterioro de los fundamentos crediticios del soberano reduciría en cierta medida su capacidad para brindar apoyo extraordinario del gobierno al sistema financiero y a las entidades financieras relacionadas con el gobierno si fuera necesario. Dados estos factores, revisamos las perspectivas de cinco entidades financieras en Perú y una compañía controladora que tiene la mayoría de sus activos relevantes y contribuciones de dividendos en ese país”, explicó.

Las perspectivas y calificaciones de Banco de Crédito del Perú (BCP), MiBanco, Banco de La Microempresa S.A. e Intercorp Financial Services Inc. no se han visto afectadas porque ya tenían perspectivas negativas que reflejaban dicha tendencia.

Por otro lado, la agencia consideró que el riesgo de la industria para los bancos que operan en Perú se beneficia de un marco regulatorio sólido, con amplia cobertura de supervisión y supervisión periódica basada en riesgos bajo un regulador altamente profesional.

“Los bancos peruanos se han beneficiado de una sólida rentabilidad, aunque esta se ha debilitado durante la pandemia, pero esperamos una recuperación gradual. También consideramos que el sistema financiero del país tiene indicadores de capital saludables y una mezcla diversificada de fondeo con una proporción significativa de depósitos de clientes leales, así como un fuerte apoyo del gobierno para proporcionar liquidez si es necesario”, refirió.

Por último, la compañía consideró que la reciente ley sobre límites máximos a las tasas de interés no afectará significativamente la rentabilidad de los bancos, pero medidas adicionales como esta podrían debilitar la dinámica competitiva del sistema.

