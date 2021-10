Conforme a los criterios de Saber más

Construir y mantener un buen historial crediticio es clave para un futuro financiero, de ahí la importancia de conocerlo, entenderlo y mantenerlo bien para que no se convierta en un obstáculo a la hora de solicitar un préstamo.

Entender el historial crediticio es importante porque es lo que los bancos revisan para asegurarse de que quien solicita el préstamo tiene capacidad de pago. Este indicador es un puntaje que mide que tan buen pagador y responsable ha sido la persona que solicita el préstamo al hacerle frente a sus compromisos. Mide también qué tipos de préstamos se tienen y cuánto es el total de las deudas al momento de solicitar un préstamo. Entre mejor sea el puntaje, mayor será la probabilidad de cumplimiento con los pagos. Es decir, el banco confiará más en el solicitante para otorgarle préstamos.

Frente a este tema existen un par de mitos que se deben aclarar. Mastercard junto con Elizabeth Sánchez, consejera financiera con más de 7 años de experiencia, y fundadora de Mindful Finance, explican qué es y cómo mejorarlo.

1. El récord crediticio mide si es que las finanzas están sanas: Falso. Este solamente mide si se ha cumplido con los pagos de los préstamos a tiempo. Puede ser que se tengan muchas deudas, pero mientras se sigan pagando el puntaje (o score) será bueno.

2. ¿Se debe pagar a alguien para conocer el puntaje?: Esto puede ser falso o verdadero dependiendo del país. En algunos países, se puede pedir esta información de manera gratuita por medio del banco, o de la superintendencia bancaria. En el Perú hay opciones para informarse a través de los portales de la SBS (gratuitas cada 6 meses) o de empresas especializadas llamadas centrales de riesgo. A través de estas, se puede obtener información gratuita para ciertos reportes y pagada si se solicitan frecuentemente.

3. Si no tiene récord crediticio, el banco nunca le va a prestar plata: Lo que sí es verdad es que, si se tiene un buen récord crediticio, será mucho más fácil obtener préstamos. En caso de no tener, porque nunca se ha tenido un crédito y tampoco se tiene una tarjeta, van a pedir más documentación de soporte para que se pueda demostrar la liquidez.

4. ¿Se puede pagar a alguien para que limpie el récord crediticio ?: No, esta es la forma más rápida de caer en estafas y perder dinero. Lo que si puede hacer es contratar a un asesor financiero para que le ayude a mejorarlo.

Para mejorar o mantener un buen récord crediticio

5. Pagar a tiempo las deudas: Se pueden programar pagos automáticos desde la banca en línea o un recordatorio en el celular para que no se olvide.

6. Aprender sobre la tarjeta de crédito: Este es muchas veces el primer préstamo al que se tiene acceso y si no se entiende se termina dañando el historial crediticio. Es recomendable no gastar más de lo que se pueda pagar al mes, conforme a su ingreso mensual.

7. No endeudarse de más: La deuda no es la extensión de los ingresos y no se debe abusar de ella. Hay que usarla para cosas que ayuden a incrementar los ingresos como educación o que ayuden a reducir gastos como comprar una casa y dejar de pagar renta. Para los viajes, celulares y ropa es mucho mejor ¡ahorrar!

8. Si se complica el pago de las deudas, no desaparecer: Hablar con el banco para plantear la situación y poder encontrar una solución conjunta es posible. Las instituciones bancarias pueden ofrecer soluciones alternativas como refinanciar la deuda, alargar el plazo de devolución del préstamo para que las cuotas sean más pequeñas, entre otros.

