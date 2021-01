Conforme a los criterios de Saber más

El año del bicentenario encuentra al Perú en un escenario de reactivación, manejo de la pandemia y elecciones generales. A días del inicio de CADE Ejecutivos, conversamos con Elena Conterno, presidenta de IPAE, sobre algunos de estos desafíos y los temas que se abordarán en las conferencias y reuniones.

— ¿Qué retos encuentra usted que persisten en la relación que tienen las empresas con la ciudadanía peruana? Hemos visto en la pandemia el descontento de algunas personas con diversos sectores, o en situaciones como cuando se reveló el uso de services por parte de ciertas firmas del sector agrario.

Hay un sector formal que cumple las normas, que actúa con integridad, y que es la principal locomotora de este carro que es el país, para hacerlo avanzar. Además tenemos a pequeñas o microempresas informales que casi que son de sobrevivencia, donde está el peruano recursivo que ve qué cosa hacer para tener ganancias y subsistir. Se dice que tenemos casi tres millones de empresarios en este grupo, muchísimos en la informalidad. Pero también tenemos a piratas: personas que no merecen ser denominados empresarios, que actúan al margen de la ley, que hasta buscan tomar el Congreso para defender y avanzar en sus intereses; y sin duda tenemos que combatirlos.

— Hay una diferencia importante.

Sí. Creo que hay que diferenciar, porque sin duda al informal hay que ayudarlo, darle productividad, asistencia técnica para que mejore, pero a ese pirata que actúa al margen de la ley y con corrupción, sin duda tenemos que combatirlo todos.

— En esta coyuntura, con una pandemia que aún no termina, una economía que está reactivándose y las elecciones generales a la vuelta de la esquina, ¿cómo ve que pueda contribuir el debate que se dé en los diversos espacios de CADE?

La propuesta de CADE es hacer un alto en el camino para dialogar, reflexionar sobre los retos económicos, sociales e institucionales, y también es un espacio para inspirarnos, renovar energías, hacer propuestas y que los líderes asuman las mismas y las lleven a buen puerto. Es un buen momento el desarrollo de este CADE. Por las circunstancias, en noviembre no era momento de hacer ese alto. Pero ahora, y además con la noticia de la vacuna, es un buen augurio de que hay mejor ánimo para pensar en los retos y cómo enfrentarlos.

— ¿En dónde identifica que persisten las mayores brechas y qué es importante observar?

La propuesta general de desarrollo del país es que haya oportunidades para todos, pero si el sistema de salud es deficiente, si el sistema de educación también lo es y si no se combate bien problemas como la anemia, lamentablemente esa inoperancia del Estado perpetúa la desigualdad y niega la igualdad de oportunidades que anhelamos. Son temas que vamos a discutir, y lo institucional sin duda. Hemos visto este sistema político que no funciona, con partidos débiles, casi cascarón, sin propuestas claras, sin democracia interna; y si bien se han dado medidas importantes, tenemos que hacer mucho más.

— Hemos visto el año pasado a un Congreso que en varias ocasiones ha insistido en normas inconstitucionales, algunas de las cuales aún están siendo disputadas ante el Tribunal Constitucional, como la del retiro de aportes de la ONP. ¿Qué precedente considera que está dejando este Parlamento?

Nos quedan varios meses de aquí a julio, pero sin duda es lamentable como ha ido funcionando el Congreso hasta ahora. No se respeta la Constitución, no se tiene en cuenta la voz de especialistas, el tema de la segunda votación ya es una burla. La regla es que se exonere siempre la segunda votación. En general no se hace un buen análisis costo-beneficio. Lo mínimo que se debería hacer en el proceso legislativo no se está cumpliendo. La esperanza es que no hagan más daño y que el Ejecutivo cumpla en hacer las demandas de constitucionalidad, y elegir mejor. Con un horizonte un poco más amplio, hay que preocuparnos realmente por que hayan partidos políticos serios que tengan planteamientos claros y respondan por sus actos. Eso lamentablemente no está sucediendo.