El Grupo Cobra ganó hoy la adjudicación de tres proyectos eléctricos ubicados al norte y centro del país, mediante los cuales se busca lograr la instalación de sistemas de transmisión.

ProInversión realizó este miércoles el acto de presentación de ofertas y la buena pro del concurso en la que participaron seis compañías: Celeo Redes, Interconexión Eléctrica, Conelsur, Alupar Inversiones Perú, AAges Development Canadá y Cobra Instalaciones y Servicios. No se presentó al concurso Terna Plus.

Cobra tendrá a su cargo los proyectos “Enlace 500 kv La Niña-Piura”, “Enlace 220 kv Pariñas-Nueva Tumbes” y “Enlace 220 kv Tingo María-Aguaytia”.

El adjudicario presentó en su propuesta un costo de inversión de US$ 58,5 millones para el proyecto “Enlace 500 kv La Niña-Piura”, US$ 19.3 millones para “Enlace 220 kv Pariñas-Nueva Tumbes” y US$ 12.8 millones para “Enlace 220 kv Tingo María-Aguaytia”.

ProInversión dio como ganador a Cobra al considerar que propuso el menor costo de inversión total (US$ 90 millones) por las obras. La mexicana ofreció invertir US$98,7 millones en la construcción de los tres proyectos y US$3,9 millones en su operación y mantenimiento.

La sumatoria del costo del servicio total fue de US$15,2 millones, menor al ofrecido por los otros seis postores: ISA, Conelsur, Celeo Redes, Alupar Inversiones y AAGES Development Canada.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), los proyectos permitirán afianzar el suministro eléctrico en los departamentos de Tumbes, Piura, Huánuco y Ucayali.

Anibal Quiroga, director de proyectos electricos de Proinversion, explicó que el menor costo de la inversion y servicio se traduciran en una menor tarifa para los usuarios.

De los siete postores calificados para la subaata seis presentaron ofertas. Solo la italiana Tena Plus no se presento.





















-Sobre Cobra-

La compañía tiene presencia en el país desde hace 25 años.

Entre los principales proyectos en los que tiene presencia se encuentran: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, Colegio Alto Rendimiento (COAR) Piura, Interconexión Eléctrica Terminal Portuario General San Martín, Modernización Refinería Talara (PMRT) y Centro de alto rendimiento de surf de Lima.