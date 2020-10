Conforme a los criterios de Saber más

El respaldo de un fondo de inversión sumado a la experiencia de dos inmobiliarias permitió la creación de Actual Corp, plataforma que planea desarrollar oferta de vivienda por un valor total de US$500 millones al 2025 entre el Perú, Chile y Colombia. Gustavo Ehni, gerente general de Actual Perú, comenta que dicho fondo también les permitirá comenzar en nuestro país el desarrollo de una oferta para alquiler.

¿Cómo inicia la idea de formar esta plataforma inmobiliaria?

Actual Inmobiliaria es una empresa originalmente de Chile. En el 2012 inició un proceso de internacionalización a Colombia y al Perú, pero la idea nunca se abandonó. Esta alianza con la inmobiliaria Acierto de Colombia y Ashmore Avenida (subsidiaria del fondo de inversiones inglés Ashmore Group) busca crear la plataforma inmobiliaria habitacional más grande de la región.

¿Cuál es la estrategia de negocio bajo Actual Corp?

Cualquier proyecto nuevo que hagan Actual y Acierto en Colombia, Chile y el Perú a partir de hoy será desarrollado bajo el nombre de Actual Corp, que es la matriz desarrolladora de proyectos. Ashmore Avenida es el fondo de inversión que, con un capital inicial de US$100 millones, invertirá exclusivamente en los proyectos que desarrolle Actual Corp.

¿Cómo se distribuirá el fondo entre los tres países?

El plan de negocios que hemos trazado es hacer proyectos por US$500 millones en la región. La idea es que cada país participe con un porcentaje similar a su población. Es decir, Colombia tiene una participación del 50%, Perú 30% y Chile 20%. Esa es la idea y el plan de negocios que nos hemos trazado de acá al 2025. En ese año se tiene proyectado unir en una sola empresa a Actual Corp y a Ashmore Avenida para que juntas puedan listar en la bolsa chilena.

¿Qué tipo de proyectos son los que desarollarán en el Perú?

Ashmore Group es un fondo que busca invertir solo en mercados emergentes. Para nosotros en el Perú, es el fondeo que necesitamos. Bajo el nombre de Actual Corp continuaremos desarrollando proyectos habitacionales de segmento medio, de vivienda social y también se buscará desarrollar oferta para alquiler.

¿Por qué apostar por el negocio de renta? Aquí se lanzó el bono Renta Joven, pero no tuvo la acogida esperada.

En el último censo que se hizo en el país se observó que el 40% de la gente en Lima reside en una vivienda alquilada. Es un mercado enorme. El Bono Renta Joven no funcionó porque tampoco había la oferta. Para ello, se requieren cambios.

¿Cuáles son las barreras para el desarrollo de la oferta para alquiler?

La primera es el tamaño. Se quiere desarrollar proyectos de entre 40 y 70 metros cuadrados cerca al centro de la ciudad, donde no se permite ese metraje. Lo otro es que el negocio es informal. Yo formo parte del comité de renta de ASEI y nos hemos reunido con el Ministerio de Economía para explicar el tema. Una empresa con un proyecto para alquilar debe pagar IGV y el 29,5% de Impuesto a la Renta por la utilidad. Pero al costado, tienes un departamento que no se contruyó para renta y que una señora compró para alquilar. Esa persona, cuando lo alquila, no paga IGV y no sabemos si pagará el Impuesto a la Renta de 5%.

El ministro de Vivienda ya informó que está evaluando el tema del IGV.

Consideramos que es positivo. No estamos pidiendo que se baje el Impuesto a la Renta, pero es importante alquilar sin pagar IGV como funciona en Chile. A cambio, las inmobiliarias están formalizando el negocio, evitando la evasión –porque somos empresas fiscalizables–, más recaudación y solucionar el déficit habitacional. Estamos teniendo varias reuniones con bancos, con el MEF y el Ministerio de Vivienda, para empujar que salga una norma. Antes de fin de año debería salir.

¿Cuáles son las perspectivas que tiene la empresa sobre el negocio en el próximo año?

Después de una crisis, siempre vienen años de bonanza. Esa es una perspectiva regional. En el Perú, sabemos que estuvimos en cuarentena desde el 16 de marzo. La situación fue complicada, pero la recuperación ha sido increíble. Después de un abril muy malo, los siguientes meses hemos estado en subida a dos dígitos. Los últimos 3 meses, incluyendo setiembre, hemos llegado a ventas en Actual Perú por encima de las que teníamos durante [los primeros meses de] la pandemia.

¿Qué tipo de viviendas son las que más se vendieron?

En Actual Perú tenemos un espectro grande de la operación inmobiliaria. Tenemos segmento A en Miraflores, segmento B en San Miguel, Jesus María y segmento C que son MiVivienda en Chorrillos. Estos últimos son en los que hemos tenido mayor recuperación. Esto porque se bajó la cuota inicial para el crédito MiVivienda de 10% a 7,5% del valor de la vivienda y se aumentaron los Bonos del Buen Pagador.

También se está evaluando mantener dichos beneficios hasta el próximo año.

Nos parece que la apuesta por bajar la cuota inicial fue oportuna, no creemos que se deba mantener por los próximos 5 o 10 años, ya que antes de la pandemia ya muchas familias accedían a un crédito. Obviamente consideramos que el programa se debe mantener y fortalecer.