El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras indicó que se espera una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de -1% debido al impacto de la pesca y la agricultura.

Sin embargo, destacó que se prevé una recuperación para julio de alrededor de 1%.

“Por supuesto que nos vamos a recuperar. En julio nuevamente la economía va a volver a estar en positivo. Junio se espera una contracción por el impacto de pesca y agricultura y en julio nuevamente la economía retoma la senda del crecimiento”, indicó en conferencia de prensa.

“Como dijimos, vamos observar una forma de ‘W’, es decir una primera caída asociada a la conflictividad, rápida recuperación, una segunda caída asociada al Fenómeno de El Niño, a las sequías y ahora cuando tengamos más información de agosto vamos a anunciar”, agregó.

Tras el último informe del INEI que da cuenta la inflación en los últimos 12 meses muestra un retroceso al situarse en 5,88%, en comparación al mes pasado que se situó en 6,46%, señaló que según las estimaciones del MEF, esta seguirá moderándose en resto del año.

Contreras se mostró crítico con las declaraciones de analistas económicos en torno al discurso de la presidenta Dina Boluarte sobre falta de anuncios importantes para la promoción de la inversión y las medidas en torno a la caída de la inversión minera.

“Algunos dicen que la inversión minera está cayendo, y es cierto, está cayendo pero no explican por qué cae; y esto es básicamente porque hay ciclos de auge que terminan, y si no te preocupas que los proyectos que están en prefactibilidad pasen a factibilidad y de esto a ingeniería de detalle y luego a construcción, vas a tener que se acabaron los proyectos importantes y no hay nuevos motores de crecimiento”, señaló.

Indicó que esto tarda un tiempo porque la regulación es compleja. “Ya se han anunciado más de US$ 10.500 millones en inversión. Ayer estuve en reunión con Glencore que vendió su posición en Volcan y ha ratificado su compromiso de invertir US$ 1.500 millones en el proyecto que vendría a ser el reemplazo de Antapaccay. Lo único que pide esta empresa es que el gobierno cumpla con los plazos que dice la ley”, indicó.

Lo que se espera -precisó- es que en el tercer y cuarto trimestre se vea una recuperación de la inversión minera.

El ministro también se refirió al efecto Quellaveco que representa unos US$1.000 millones de los cuales solo tendríamos 10% en el 2023. “La preocupación del gobierno es incrementar el portafolio minero”.

El titular del MEF anunció que se está en proceso de reforma todo lo relacionado a la permisología de las inversiones mineras. “Ya hay más de 20 medidas que se han trabajado a nivel regulatorio que van a dinamizar el sector minero”, agregó.