El director general de la Dirección de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Olivares, precisó que desde el ministerio se tomó la noticia de la rebaja de la calificación de emisión de largo plazo de deuda local del Perú por parte de Fitch Ratings de una forma “prudente” y, en ese sentido, señaló que la entidad considera que el impacto de esta revisión es marginal y tiene que ver con el efecto del COVID-19 por los mayores gastos y menores ingresos para las finanzas públicas peruanas.

Así, precisó que lo mencionado por la agencia calificadora es que la fortaleza en moneda local de las finanzas públicas “no tiene una fortaleza marginal con respecto a la fortaleza extranjera”. “Tenemos un 18 en moneda local y un 17 en moneda extranjera; de un 18 me bajan a un 17 pero no es que esté jalado ni nada por el estilo. Tenemos uno de los mejores ratings de la región y probablemente el rating más importante, sin menoscabar el local, es el de moneda extranjera, que no ha sido modificado ni en rating ni en perspectiva”, detalló Olivares.

El funcionario aseveró que el la revisión, alineada con otras revisiones que se realizan en los mercados emergentes, responde a un impacto post cuarentena; y en esa línea señaló que el MEF es consciente de que se están enfrentando mayores niveles de déficit fiscal y de endeudamiento para combatir esta pandemia.

“Las medidas que se han adoptado requieren mayores niveles de gasto. Creo que todos los países a nivel mundial lo están haciendo”, comentó Olivares.

LA PERSPECTIVA DEL MERCADO, SEGÚN EL MEF

El funcionario del MEF mencionó, asimismo, que el mercado internacional ve al Perú en la actualidad como un destino de inversión “sumamente sólido y estable”. Agregó que diversos inversionistas locales que compran los instrumentos de deuda peruanos han remarcado que la demanda de la emisión peruana es fuerte, tanto en moneda local como extranjera, aunque la balanza es más favorable para las emisiones que puedan realizarse en dólares.

“Me parece sorprendente que entre las dos o últimas tres semanas he comenzado a recibir demanda por moneda local [lo más seguro para los inversionistas es demandar instrumentos en moneda extrajera], sobre todo de mediano o largo plazo. Al respecto, estoy convencido que si ahorita tuviésemos que emitir, que no es lo que estamos pensando, probablemente tendríamos niveles de demanda mucho mayores a los que tuvimos hace un mes y medio [con la última emisión de bonos en el mercado]. No solamente eso, sino de tasas menores a los que hubiésemos obtenido hace un mes y medio. Es importante mencionar que otros países de la región con menos rating que el Perú, como Brasil o colombia, están teniendo niveles de demanda de US$18 mil millones , US$20 mil millones; nadie ha logrado la cifra que logró el Perú hace mes y medio de más de US$25 mil millones”, indicó Olivares.

Por otro lado, agregó que la emisión de US$4.000 millones que fue anunciada hace unas semanas tiene un fin preventivo y por ello el MEF aún no está considerando realizarla.

“[La emisión] va a depender de cómo evolucione la ejecución del gasto. No lo vemos necesario porque tenemos bastantes fuentes de liquidez, casi US$14 mil millones de fondos líquidos que los tenemos como un ‘buffer’ (amortiguador) de ahorros; el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF); lo emitido hace un mes y medio que son US$3 mil millones; líneas contingentes con multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); y también tenemos activos y fondos de una optimización de líneas del tesoro que estamos realizando”, detalló.

Al tener amortiguadores de liquidez latentes, Olivares consideró que se genera escasez de deuda en el mercado de capitales del gobierno peruano y ello para los inversionistas genera valor, ya que se vería traducido en mayor demanda y menores tasas de interés cuando se realice una emisión.

¿CUÁNDO SE TENDRÁN NUEVOS INDICADORES SOBRE DEUDA PÚBLICA Y DÉFICIT FISCAL?

Según Olivares, las estimaciones económicas del MEF que están siendo revisadas a partir del golpe del COVID-19 aún están sujetas a la capacidad de ejecución y programas que el ministerio viene diseñando para manejar la crisis económica que nos impacta. Por ello, indicó que aún no se tienen los estimados finales del MEF en déficit fiscal, deuda pública, crecimiento económico para este año y el 2021, entre otros; y añadió que las cifras se revelarán hacia el mes de agosto en la publicación del marco macroeconómico multianual (MMM).

“Con la publicación del MMM actualizado se van a tener esas métricas. En lo que respecta a deuda y que lo comentó la ministra [María Antonieta Alva] es que probablemente nuestro niveles de ratio de deuda PBI van a estar ligeramente por encima del 30% como lo estábamos viendo. Lo que tiene Fitch finalmente son estimados [la agencia prevé que la deuda pública subirá a 31,9% este 2020]. [...] Todos los países en Latinoamérica están por encima del 30%. Pero independientemente de ello, diría que muy probablemente vamos a seguir siendo el país con menor ratio de deuda PBI de la región latinoamericana. Esto todavía no se puede saber del todo porque los países están saliendo a emitir, no sabemos cuántas veces más saldrán”, remarcó.

En ese sentido, acotó que la suspensión de las reglas fiscales se dio, justamente, para financiar el gasto público a través del endeudamiento externo. No obstante, precisó que sí resulta importante que desde el punto de vista macrofinanciera del MEF se retome la senda de las reglas fiscales que se vean reflejadas en los niveles estándares vistos en el pasado.

“Eso de alguna u otra manera genera preventivamente la optimización de que se mantenga una política fiscal y económica realmente sana”, puntualizó.

