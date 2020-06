La transformación digital, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, dejó de ser una opción y pasó a ser una obligación para las empresas de todo tamaño. No obstante, hay un trecho largo que recorrer para priorizar el desarrollo de la economía digital local. Así lo señaló, Mariana Costa, cofundadora y CEO de Laboratoria, quien fue una de las expositoras de CADE Digital, que organizó IPAE.

Desde la organización que lidera viene acompañando a decenas de organizaciones en sus procesos de transformación digital, a la par que forma desarrolladoras front-end y diseñadoras de experiencia de usuario.

—El teletrabajo se ha planteado en muchas organizaciones como una modalidad permanente hasta fin de año, ¿qué retos tienen las empresas para reorganizarse?

Es un cambio profundo el que estamos viviendo. Hoy estamos en un contexto donde la constante es la incertidumbre. Como personas y organizaciones tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Hay que diseñar nuestras experiencias para un formato remoto; y tener esta apertura de diseñar una forma de trabajar que nos ayude a potenciar las oportunidades de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, la comunicación se vuelve más importante que nunca. Es el momento de abrir y priorizar la comunicación transparente.

Otro tema fundamental es construir confianza: tenemos que poder estar en un contexto donde confiamos en nuestros colaboradores y equipos; y que esos colaboradores confíen en sus líderes también. Entonces, ¿cómo haremos para fortalecer esos lazos de confianza de manera remota? La clave está en cómo adaptar la manera en la que trabajamos, no es como un copy paste de lo que era antes a lo que va a ser ahora.

Laboratoria es una organización que impulsa a las personas a desarrollar las habilidades para trabajar y crecer en la era digital. (Foto: Laboratoria)

—Esta incertidumbre también ha llegado al mercado laboral, ¿qué tendencias se pueden esperar?

Se nos viene un tiempo super retador, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero también creo que tenemos que ponernos creativos en cómo encontrar oportunidades laborales en medio del reto. Y el único camino para eso no es necesariamente que alguien me contrate a tiempo completo. Hoy día esas oportunidades lamentablemente son más escasas, en el corto plazo al menos. Entonces, creo que va a haber un crecimiento en el mundo del freelance y del emprendedurismo, impulsado un poco por la necesidad. Pero eso no quiere decir que de ahí puedan surgir buenas oportunidades.

—¿Qué perspectivas tiene el sector tecnológico tras esta crisis?

Ya en el mediano plazo, viendo de cara el próximo año, cuando las cosas se empiecen a estabilizar, el sector de tecnología es uno de los que más va a seguir creciendo. Hoy, apostar por lo digital ya no es una opción para las empresas; es un requerimiento. Y hablamos de empresas de todo tipo, no es solo que la gran empresa vaya a apostar por su transformación digital, sino que las empresas pequeñas y medianas tienen que empezar a concebir cómo usan lo digital como una herramienta más poderosa. En esa línea, es una gran oportunidad de [hacer] crecer la economía digital en nuestro país, y de preparar a más talento para trabajar en esta economía digital.

Y es interesante porque ya no es que el sector de tecnología es un sector único e independiente; es más bien un componente transversal a todas las industrias. La banca, la salud, la educación requieren más tecnología. Entonces, a lo largo y ancho de las distintas industrias vamos a ver una necesidad de invertir más y crecer con este tipo de tecnologías para proveer mejores soluciones a sus usuarios, para poder escalar más rápido y mejorar la calidad de los servicios que se ofrece de manera digital. Veo un crecimiento ahí.

Se viene una oportunidad de re conversión laboral en las empresas

Mariana Costa, CEO de Laboratoria

—¿Cómo cambiará esto el requerimiento de personal?

Tenemos que preparar a muchas más personas para poder entrar y crecer; y eso debe hacerse desde un lente de diversidad. Y con diversidad digo no solo mujeres; también se viene una oportunidad de re conversión laboral en las empresas. Nosotros trabajamos con muchas empresas que tienen que reinventar sus talentos. Siempre les decimos que una parte es talento nuevo, pero otra es reinventar a tu talento. Cómo recapacitas, reentrenas mentalidades y habilidades para que alguien que quizá trabajaba en ventas físicas ahora sea la persona que diseñe la experiencia de usuario en línea.

Tenemos gente valiosísima y al final se trata de entender que el aprendizaje no es algo que pasa después de cinco años de universidad, tres años de instituto, y una maestría. El aprendizaje es algo que debe pasar todos los días. Y por ende las empresa se deben de convertir en un lugar donde se aprende y se propicia este aprendizaje continuo para que las personas puedan adquirir habilidades y puedan hacer mejor su trabajo.

Empresas vienen adaptando sus negocios a la era digital y los nuevos cambios del consumidor. (Foto: GEC)

—¿Cómo ha impactado a Laboratoria el coronavirus? ¿Ha cambiado su forma de operar?

Definitivamente, sí ha cambiado. Como todas las organizaciones nos hemos tenido que adaptar. Somos una organización que si bien ya teníamos ciertos equipos que trabajaban de manera remota porque tenemos presencia en varios países donde no hay sedes físicas, la mayoría de nuestro trabajo era presencial y nos vimos en la premura de un nuevo formato. Hoy tenemos tanto el bootcamp para mujeres corriendo de manera remota en todas nuestras sedes con programa en formato virtual con 300 estudiantes. Para nuestros programas para empresas, también hicimos una para poder llevarla a cabo de manera remota.

—¿Qué retos y oportunidades se les ha presentado?

En términos de los retos que vemos, en Laboratoria, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el elemento de comunidad es súper importante y uno de nuestros pilares más fuertes es desarrollar habilidades de trabajo en equipo, de colaboración, de comunicación efectiva. Y todas esas son cosas que, no es que no se puedan hacer remota, pero sí hay unos retos diferentes de no poder estar codo a codo seis horas seguidas. Esa es la parte donde nos ponemos más creativas para alcanzar los mismos resultados en este contexto.

De otro lado, creo que irónicamente se abren otras oportunidades de colaboración y emprendimiento. Por ejemplo, un programa remoto te permite una escala que uno presencial no te permite. Estamos trabajando con algunas empresas planteando iniciativas para llegar a miles de personas. Y en un esquema presencial no hay manera eficiente de hacerlo. O por ejemplo, se abre la oportunidad de colaborar en distintos países donde tenemos, con la oportunidad de integrarlas más, de compartir más recursos y generar más vínculos y conexiones.

____________________

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO