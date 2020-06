Osiptel informó que a partir de este 3 de junio los operadores estarán autorizados para cortar el servicio de Internet o telefonía móvil a los clientes que tienen tres meses sin pagar el servicio.

Desde la segunda quincena de marzo se dispuso la prohibición de corte de servicio para garantizar la continuidad de las comunicaciones durante el Estado de Emergencia por el COVID-19. Esta se fue prolongando hasta esta semana, en que ya se permitirá el corte de servicio.

Los operadores, a través de AFIN, han recalcado que se mantendrá el servicio de SMS, llamadas de emergencia y acceso libre de costo alguno a la plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación a través de la línea de telefonía móvil.

A continuación respondemos algunas inquietudes que tienen los clientes sobre cómo se aplicarán estas nuevas disposiciones del regulador entre los operadores de servicios de telecomunicaciones.

¿Si debo un recibo me cortarán el servicio?

El 3 de junio se cortará el servicio solo si tienen tres meses pendientes de pago . Pueden ser consecutivos o no. Si solo debe dos meses no se le cortará el servicio esta semana, sino después del 12 junio . A partir del 1 de julio se suspendería el servicio a todo el que tenga retrasos , tal como sucedía antes de la pandemia. Sin embargo, pueden darse modificaciones a estas disposiciones , pensando en las poblaciones de menos recursos económicos, aceptó hoy el regulador.

¿Siguen vigentes las opciones de fraccionamiento?

Los operadores seguirán ofreciendo los planes de refinanciamiento en cuotas de hasta doce meses. Cada operador ha diseñado su propio plan de refinancimiento, pero todos se han comprometido a dar facilidades de hasta 12 meses sin intereses ni cargos adicionales a la cuota fraccionada.

¿Qué pasa si me cobran intereses en las cuotas?

Es importante que, al momento de pactar el refinanciamiento, pida que le lean, detallen las condiciones y señalen cuánto saldrá el recibo mensual. Si al llegar el recibo encuentra que no le están cobrando lo pactado, procede realizar un reclamo ante el operador o ante el regulador si no lo atienden. En FonoAyuda lo atienden marcando el 1844.

¿Si he contratado una nueva línea durante la pandemia tengo estos beneficios?

No. Estas facilidades son para los clientes previos a la pandemia. Durante la primera fase de la emergencia no se vendieron chips y luego se permitió solo la activación online de planes que ofrecían solo Internet y finalmente se permitió ofrecer todo servicio en mayo. Estas nuevas contrataciones no están incluidas en los beneficios porque son recientes.

¿Puedo cambiar de plan o contratar un nuevo plan de telefonía móvil si tengo recibos vencidos no pagados?

Sí. Los operadores están ofreciendo planes diseñados especialmente para quienes tuvieron dificultades de pago durante la emergencia. Estos incluyen un pago mensual de entre S/19,90 y S/15,90, dependiendo del operador escogido y el tipo de plan.

operador tipo de fraccionamiento plan móvil de emergencia Bitel 3, 6 y 12 meses 19,90 Claro cuotas de 3, 6, 9 o hasta 12 dependiendo del plan 19,90 Entel 12 meses con opción a pre-pagar 19,90 Movistar en 6 o 12 cuotas 15,90

¿Puedo cambiar de operador o de plan si estoy al día en mis pagos pero variaron mis ingresos mensuales?

Ya están habilitada la comercialización de todos los servicios de los cuatro operadores con red de telefonía móvil, lo cual incluye portabilidad. Si su presupuesto vario puede migrar de plan dentro del mismo operador o migrar a otro operador.

¿Ya puedo ir a una tienda para activar mi servicio, migrar o pagar?

No. Los operadores no están habilitados para atender en las tiendas de su marca o en kioskos en centros comerciales. Solo tienen autorización para brindar servicio técnico y atención vía call centers.

