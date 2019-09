Minem: Propuesta de declaración de precios de gas natural estará en noviembre

En junio último, se instaló la Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Eléctrico (CRSE), integrada por representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El fin de la comisión es realizar una revisión integral del marco normativo que rige el mercado eléctrico en el país y proponer mejoras que garanticen su sostenibilidad y desarrollo.

Uno de los temas en discusión es el sinceramiento de los precios de las centrales termoelécricas a gas. Esto debido a que algunas centrales vienen declarando sus precios por debajo de US$1 por megawatt para posicionarse como las más eficientes y despachar electricidad, en especial, en las horas de mayor demanda.

Hasta hace un par de años, las centrales termoeléctricas a gas no estaban auditadas y no necesitaban declarar sus precios. Ello cambió pero las demás generadoras, como las hidroeléctricas, reclaman que dichos precios no son transparentes y exigen que se revierta la situación ya que se ven desplazadas en las hora pico.

Consultada por este medio, la viceministra de Electricidad, Patricia Elliot, indicó que el régimen de declaración de precios de gas natural es uno de los temas que la comisión está priorizando y cuya propuesta será entregada dentro de las medidas de corto plazo.

“La declaración de precios del gas es prioritario. Es por ello que existe un compromiso de tener una propuesta dentro de los cuatro meses de instalada la comisión, es decir, que para el mes de noviembre debemos contar con una propuesta, producto de la evaluación y la interacción con los interesados”, adelantó.

AVANCES DE LA COMISIÓN

​La comisión multisectorial viene sesionando de manera ordinaria todos los miércoles en las instalaciones del Minem. De acuerdo con la viceministra, se han creado cuatro grupos de trabajo especializados en temas de generación, transmisión, distribución e hidrocarburos vinculados con generación eléctrica.

La CRSE además, se encuentra en una etapa inicial de diagnóstico, la cual prioriza ocho temas para presentar propuestas en el corto plazo —esto es a los cuatro meses de creada la comisión— y otras diez para el mediano y largo plazo.

Entre los temas de corto plazo están la promoción de energías renovables no convencionales en zonas aisladas; la normativa aplicable a la electrificación rural; la revisión de la tasa de actualización de artículo 79 de la LCE; los esquemas para la mejora en las licitaciones para el suministro de electricidad; la separación de compras para el suministro eléctrico por potencia y energía; los esquemas para la mejora en la implementación de nueva infraestructura de transmisión; y el tratamiento de la compra de gas para generación eléctrica.

"Lo primero que está haciendo la CRSE es hacer un diagnóstico de la situación actual del mercado eléctrico nacional, para que a partir del mismo se puedan desarrollar las propuestas de mejora del marco regulatorio, que permita garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico en el mediano y largo plazo y reforzar la competencia", añadió la viceministra.