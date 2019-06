Ministro de Economía: Migración venezolana también tiene impacto positivo

Con casi 800.000 venezolanos en territorio peruano, el Gobierno implementó este sábado, de manera oficial, el requisito de visa humanitaria para que los migrantes ingresen al país. Los efectos de la entrada masiva los últimos tres años han sido materia de discusión en diversas instancias gubernamentales.

En este contexto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, explicó a El Comercio que este movimiento humano ha tenido dos tipos de impacto: positivo por el lado del PBI y demanda interna, y negativo por el lado de formalización de trabajadores y provisión de servicios básicos.

"Uno debería ver la foto completa, más allá de que a alguno le pueda afectar estos impactos. Definitivamente hay un impacto positivo por el lado de la demanda (interna). Que vengan 800.000 venezolanos ayuda. Hay un impacto positivo sobre el PBI. Sucede lo mismo en Chile”, indicó.

No obstante, señaló que el efecto que existe en el mercado laboral es quizás el más notorio. La mayor competencia que genera tener a aproximadamente 500.000 nuevos trabajadores (centrados la gran mayoría en Lima), no permite, por ejemplo, que los sueldos crezcan.

“Cuando aumenta la oferta de trabajo, naturalmente los sueldos no suben. Si uno ve el PBI del año pasado, ve que subió mucho más que los sueldos”, detalló.

Asimismo, Oliva afirmó que el impacto que tendrá en la tasa de informalidad en el país evidenciará los problemas estructurales se tiene hoy para contrarrestar este problema.

“Si ya tenemos problemas para aumentar la formalización sin migración, por eso estamos en 30% hace varios años, con migración se hace más evidente el problema estructural”, concluyó.

ADAPTACIÓN

De acuerdo a cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el 2016 habían en Perú 8.160 venezolanos. En el 2017, la cifra se elevó a 109.800. Mientras que para el 2018 el número superara los 660.700.

Llegando casi a los 800.000 al presente año, según el ministro Oliva el Perú ha entrado en un proceso de adaptación a la migración.

La provisión de servicios básicos como salud o educación son los primero que muestran problemas, ya que hay, según Oliva, alrededor de 300.000 niños que exigen atención médica y deben asistir a los colegios. Sin embargo, el país deberá esperar un tiempo para acomodarse a esta nueva demanda.

Cabe resaltar que en declaraciones de agosto del 2018 a El Comercio, el titular del MEF había explicado que el trabajo tanto del Ministerio de Salud como el de Educación debía enfocarse en mejorar la capacidad de prestación de servicio para “que podamos enfrentar esta migración que tiene razones muy válidas en su país”.

Ante este panorama, el titular del MEF se mostró a favor de la nueva exigencia de ingreso al país, ya que ayudará con el proceso de absorción de esta masa de gente.