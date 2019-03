Ministro de la Producción: el pisco chileno, para nosotros, no existe

El gobierno peruano no tiene intención alguna de revisar la posibilidad de compartir la denominación de origen del pisco con Chile. Esta fue la respuesta del titular del Ministerio de la Producción (Produce) —sector que tiene injerencia en la materia—, Raúl Pérez-Reyes, acerca de la propuesta de un ministro chileno para que se reconozca al aguardiente como pisco en nuestro país.

“La denominación de origen de cualquier producto se asocia con un espacio geográfico con las características propias de un producto. Nosotros no podemos compartir la denominación de origen del pisco porque justamente está asociada a nuestro espacio geográfico (departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) en donde se produce. [...] No hay forma de que podamos compartir esa denominación de origen; es como si le pidiéramos a Francia que comparta su denominación de origen del champagne", sentenció Pérez-Reyes en conversación con Canal N.

El ministro dijo tener conocimiento sobre la propuesta del gobierno chileno durante un encuentro entre el ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, y el ministro de Agricultura del Perú, Gustavo Mostajo. Walker planteó en aquella oportunidad que ambos gobiernos se complementen y reconozcan la denominación de origen de ambos países en los mercados internacionales.

"No nos ha llegado una propuesta formal al Ministerio de la Producción, pero está claro que no se puede compartir la denominación de origen porque para nosotros es un hecho fundamental que hablar de pisco es hablar de peruanidad. No hay forma de hablar de pisco peruano y pisco chileno. El pisco chileno, para nosotros, no existe. Lo que existe es el aguardiente de uva que se produce en Chile", precisó el titular del Produce.

Raúl Pérez Reyes, ministro de la Producción.

¿SE CONSIDERARÍA EVALUARLO POR COSTOS?

Uno de los argumentos de Walker para respaldar su propuesta al Perú era que la disputa histórica de ambos países genera gastos considerables debido a los litigios que inician en cada mercado internacional. Ello ocurrió, por ejemplo, en la India, país que en noviembre del 2018 reconoció la denominación de origen del pisco a favor del Perú, y también en otros mercados como el tailandés.

Sobre este punto, Pérez-Reyes consideró en entrevista con Canal N que "se podría dejar de gastar si ellos [Chile] dejaran de tener la pretensión de llamarle pisco a su aguardiente de uva".

"Podrían ponerle el nombre que ellos deseen y que guarde relación con las zonas históricas en donde producen el aguardiente de uva, pero en el caso nuestro está claro que esto [la producción de pisco] está asociado a la denominación de origen", explicó el ministro.

"El pisco es peruano y no tenemos por qué compartir ninguna denominación de origen. Distinto podría ser el caso que hablásemos de que ambos países iniciamos una campaña conjunta, estratégica, por posicionar nuestro pisco en conjunto con el aguardiente de uva de ellos", consideró.

PRODUCCIÓN DEL PISCO

El 2018, según el titular de Produce, las ventas de pisco desde del Perú crecieron 5,8%, por encima del 4,1% alcanzado el 2017. Comparando el 2008 con el 2018, comentó que se ha duplicado el consumo de pisco en el Perú; pero recordó que todavía es bajo.

"Nosotros quisiéramos que en los siguientes cuatro a cinco años podamos duplicar nuestro volumen de consumo. Ya desplazamos al ron y quisiéramos incrementar la demanda. Todavía estamos por debajo del vino y la cerveza, quisiéramos acercarnos al vino sin sustituirlo, sino complementando la oferta gastronómica peruana donde tenemos chilcano clásico, pisco puro y las distintas variedades de pisco sour que están surgiendo en los últimos años", mencionó Pérez-Reyes.

Finalmente, el ministro destacó que Prom-Perú y Mincetur están trabajando en diversas iniciativas por promover el consumo del pisco en el extranjero. "Nuestros mercados están creciendo de manera importante.Chile sigue siendo el primer destino, Estados Unidos el segundo y España el tercero. Queremos también crecer en el resto de Europa y ahora estamos afrontando el nuevo reto de que la India acaba de reconocer nuestra denominación de origen —estamos hablando de un país que tiene más de 600 millones de habitantes—; ahí tenemos que hacer una campaña muy agresiva por promover el pisco", puntualizó.