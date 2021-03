Conforme a los criterios de Saber más

Miembros del Congreso han presentado, solo en los primeros ocho días de marzo, nueve proyectos de ley con el objetivo de que las empresas privadas puedan adquirir vacunas contra el coronavirus.

En promedio, se ingresó más de una propuesta al día, en un contexto de elecciones y donde uno de los debates más relevantes se centra en si los privados deben adquirirlas.

Además, desde diciembre, se han presentado 15 iniciativas legislativas para incluir al sector privado en el proceso de vacunación.

Estas propuestas contemplan autorizar, por ejemplo, la importación de vacunas, regular su compra, permitir autorizaciones transitorias, “crear un fondo para facilitar” su adquisición y hasta “establecer un tope en el precio de mercado” para comercializarlas.

Al respecto, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Óscar Ugarte, precisó que los privados sí están facultados para adquirirlas, según la Ley 31091.

El ministro detalló que uno de los requisitos que sí se fijan es que la empresa importadora sea una droguería, pues las vacunas son productos biológicos.

En segundo lugar está que el comprador, según se establece en las negociaciones con los laboratorios, asuma las responsabilidades de cualquier reacción secundaria. Esto, considerando que las vacunas aún no han completado al 100% los ensayos clínicos, pero sí están en fases avanzadas y han demostrado los requisitos mínimos que evidencian su eficacia.

“La pregunta es si algún privado va a comprar y asumir responsabilidad. Por lo menos no conocemos ni en el Perú ni en otro lado”, dijo Ugarte.

(Elaboración: El Comercio)

A esto se suma que los laboratorios han subrayado que no gestionan la venta de vacunas al sector privado.

A fines de enero, el Minsa informó que desde AstraZeneca le indicaron que “no realizan suministro, venta o distribución de la vacuna con el sector privado, y que solo tiene compromisos con los gobiernos de los países y organizaciones de salud internacionales”. Añadieron que propuestas de ofertas tercerizadas serían estafas.

En tanto, Pfizer señaló el último martes al Gobierno de Ecuador –vía una carta que ha sido validada por este Diario por una fuente cercana a este vínculo– que su vacuna “no está a la venta en ningún canal privado” ni a gobiernos regionales o municipales y esto se repite con otros países.

“La vacuna de Pfizer/BioNTech se suministrará exclusivamente conforme al plan establecido por el Gobierno Central de cada país”, apuntaron en un comunicado a la opinión pública a fines de febrero.

ACCIÓN DE AMPARO

El Poder Judicial admitió a trámite esta semana una demanda de acción de amparo para que gobiernos regionales, municipalidades y privados adquieran las vacunas.

Mirko Medic, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, consideró que esta demanda no tiene objeto, pues la legislación no les prohíbe adquirir vacunas y, en esa línea, dijo que no avanzaría.

“Aun cuando la declaren fundada, no podrán adquirirlas porque el problema es de escasez”, subrayó Medic.

EL DATO

48 millones de dosis tiene garantizadas el Perú, a la fecha, entre los acuerdos suscritos.

de dosis tiene garantizadas el Perú, a la fecha, entre los acuerdos suscritos. 80 millones de dosis, al menos, tendría el país si concreta los acuerdos que aún se negocian.