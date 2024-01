El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, mostró su disconformidad con la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue un nuevo aporte de capital a favor de Petro-Perú, el cual aún se encuentra en evaluación en el Consejo de Ministros.

En entrevista con RPP Noticias, Bustamante criticó que el actual gobierno de Dina Boluarte tenga vocación por “volver a estatizar el petróleo en el Perú”.

“Es inexplicable que se transfieran los lotes petroleros ya vencidos que fueron ya concesionados, que han tenido miles de millones de dólares de inversión en exploración, a Petro-Perú, para ayudarlos con la caja. La señal es muy mala, vamos a descremar lo que hay, para entregarle la plata a Petro-Perú. Las reservas van a disminuir evidentemente”, dijo.

“Es inexplicable la vocación que tiene este gobierno por volver a estatizar el petróleo en el Perú”, apuntó.

Bustamante, cuestionó también que el Ejecutivo haya conformado una comisión cuyos integrantes no se conocen, y criticó al actual ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien, además, es funcionario de Petro-Perú.

“Es increíble que se nombre una comisión que no sabemos cuál es para decidir si se va a dar o no ese dinero. Con una empresa privada que recurre a reiterados aumentos de capital y garantías de sus accionistas, lo único que va a ocurrir es que el mercado la va a penalizar. En el caso de las empresas estatales, la administración actúa prepotentemente al decir, una vez más voy a elevarte mi presupuesto, y voy a volverte a pedir US$ 2.500 millones”, dijo.

“Lo que hay que hacer es generar que sea autónoma esta empresa, que se financie en el mercado de capitales, asumiendo los descuentos que tenga que asumir, para que sea el mercado el que la regule, sino estamos echando el dinero a un pozo negro. Creo que el ministro de Energía y Minas está demasiado comprometido con la empresa, no es un agente válido para establecer esto porque sabemos que es un funcionario de Petroperú y va a seguir apoyando a la empresa hasta las últimas consecuencias”, agregó.

En medio de la controversia por el posible otorgamiento de un nuevo rescate financiero a Petro-Perú, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dio a conocer que la estatal petrolera ya no forma parte del gremio minero-energético.

Esto, debido a su reiterada negativa a transparentar su información, en especial, el plan de reestructuración desarrollado por Arthur D. Little, el cual “no nos lo querían entregar”, reveló a El Comercio, Víctor Góbitz, presidente de la SNMPE.