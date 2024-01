La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestó su preocupación ante un posible nuevo rescate financiero a Petro-Perú por un total de US$ 2.550 millones, tal como ha sido anunciado en diferentes medios de comunicación.

“Como es de conocimiento público, la referida empresa ya recibió un aporte del Estado de más del 1% del PBI nacional en el 2022, apoyo que exigía una obligación de reestructuración de la empresa para no caer en la quiebra financiera y técnica. Sin embargo, este proceso no se cumplió y, peor aún, la empresa ha incrementado sus pérdidas al punto que hoy en día suman cerca de US$ 1.700 millones entre los años 2022 y 2023″, señala la SNI en un comunicado.

El gremio refiere que la historia de esta empresa estatal se agrava ante los enormes pasivos generados principalmente por el proyecto de la refinaría de Talara, que terminará costando a todos los peruanos cerca de US$ 8.500 millones.

De igual manera, por la pérdida de participación de mercado de Petro-Perú, que hoy en día es de solo 31% contra el 50% que mantenía en el 2018.

“Es evidente que la inyección de dinero público no solucionará los problemas estructurales y financieros que arrastra Petro-Perú, sino que, por el contrario, en estas condiciones seguiremos asistiendo a una dinámica perniciosa que cada vez ahoga más al Estado que la soporta”, señala.

“El salvataje a Petro-Perú no contribuye a generar el clima de confianza necesario para estabilizar nuestra economía. Petro-Perú debe pasar a manos privadas para su administración creando la gobernanza adecuada para una gestión eficiente y transparente”, agrega.