El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, expresó la oposición de su gremio a un eventual cambio de la Constitución y advirtió que nadie invertirá si no hay confianza al ser consultado ante la próxima elección que se disputarán entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En una entrevista con RPP, Márquez consideró que la población requiere mayor empleo para avanzar en medio de la actual crisis por la pandemia del COVID-19.

“En la actual crisis sanitaria, social, política y moral necesitamos encausar un cambio en el cual permita de que nosotros podamos dar más empleo. La población lo que quiere en estos momentos son dos cosas. Quiere que le garanticemos que van haber vacunas, que le garanticemos van haber plantas de oxígeno, pero más que nada que le garanticemos que haya puestos de trabajo”, sostuvo.

Dijo que la Constitución del país ya tuvo 23 modificaciones, por lo que consideró que los cambios que puedan impulsarse en un próximo gobierno deben hacerse en base a la Carta Magna que está vigente.

“Preferimos que sea un gobierno que respete la democracia, pero más que nada que vaya por la Constitución vigente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso de que vamos hacer referéndum. Señores, uno invierte cuando hay confianza. Y si no hay confianza, así sea la señora que está vendiendo pollos en los mercados, o un señor en Zárate haciendo blue jeans, o un señor en el Callao haciendo metalmecánica, o una mina, no invierte. Nadie invierte si no se da la garantía, la confianza”, apuntó.

De otro lado, el presidente de la SNI enfatizó en que se requiere una economía abierta para evitar que los precios de productos básicos se encarezcan.

“Necesitamos una economía abierta porque no podemos prohibir las importaciones. No podemos exponer a la población a que pague más por los alimentos básicos, por el pan, por el pollo, por el aceite, por las medicinas”, mencionó.

También expresó su rechazó por “peruanos que invocan al marxismo, leninismo”.

“No podemos ir a pensamientos en los cuales nosotros sabemos lo que ha pasado en el mundo. En los últimos 20 años no ha habido estatizaciones, no han habido yo te quito tu propiedad, no ha habido eso. Únicamente ha habido eso en Venezuela, mil nacionalizaciones”, indicó.

Impulsar el desarrollo

Márquez afirmó que los emprendedores y empresarios del Perú asociados a la SNI buscarán impulsar el desarrollo en la sierra y en la selva del país a partir de los próximos meses.

“Como empresarios privados estamos interesados en desarrollar la sierra y la selva. ¿Qué cosa proponemos? Proponemos que hay que hacer asociaciones público-privadas (APP) [...] Sabemos que nosotros los empresarios privados debemos unirnos y mirar más a lo que es la familia, mirar más lo que es la dignidad de las personas. Eso es lo que queremos nosotros, y créanme desde la SNI no vamos a esperar [el apoyo del Estado]”, concluyó.

