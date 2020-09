Conforme a los criterios de Saber más

Así como se busca que un producto llegue a su destino final en las mejores condiciones, similar situación acompañará, ahora, al desafío logístico que implicará la distribución de la vacuna contra el COVID-19 a nivel nacional. ¿Estará listo el Perú para enfrentar el reto que implica conservar la cadena de frío?

Tras la obtención de la vacuna, será necesario determinar qué condiciones físicas se requieren para que la misma no pierda su eficacia. El docente e investigador de la facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, César Cárcamo, expone a Día1 que Perú no es principiante en cuanto al desarrollo de la cadena de frío. Por ello, considera que no habría inconveniente si se opta por adquirir vacunas de virus atenuados –utilizadas, por ejemplo, para proteger al cuerpo humano contra el sarampión–.

El problema, a su decir, se encontraría si se opta por la obtención de vacunas de ARN, una de las novedades en el campo médico. Esta requeriría una congeladora ultrafría para su mantenimiento, debido a que se trata de “una molécula muy frágil y [que] se deshace rápido a temperatura ambiente”.

“[Las congeladoras] no son tan escasas. Por ejemplo, en el laboratorio de la universidad, tenemos una de esas y varios otros laboratorios [las] tienen. Y, en los laboratorios en provincias, también hay”, informa.

Para Cárcamo, la adquisición de estas últimas y la atención de sus requerimientos solamente estaría impulsada “si se demuestra que son mejores”.

Por otro lado, Virgina Baffigo, expresidenta de Essalud, señala que, "inclusive en condiciones habituales, mantener una cadena de frío estándar resulta dificultoso”.

“Esto es un aspecto preocupante ya dentro de lo regular que representa el Programa Nacional de Inmunizaciones; más preocupante aun cuando la vacuna que se importaría requeriría de condiciones extraordinarias”, resalta.

En esa misma línea, otro de los puntos a observar es el transporte, considerando además la accidentada geografía del territorio peruano. Para tal fin, se elaborarían cajas con hielo seco, cuyo insumo en la industria farmacéutica se convierte en un aliado al momento de transportar estas vacunas. “Es importante que el Gobierno tenga muy claro cómo es su plan de vacunación y qué se necesita para que lleguen en las condiciones correctas”, enfatiza Claudia Roa, vocera de DHL en temas de salud y logística.

Cabe tener en cuenta, también, el volumen que se espera manejar: ello considerando que “algunas de las vacunas se tendrán que poner dos veces”, según comenta Roa.

La especialista, a la par de visualizar el tema interno, hace énfasis al resaltar que se deben agilizar las operaciones desde el exterior para garantizar una distribución más ágil.

“[Las vacunas] llegarán vía aérea y hay que estar preparados para tener la capacidad aérea suficiente. El manejo de la temperatura hay que hacerlo con mucha planificación; requiere un empaque especial, tiempo de visibilidad y asegurar que no se pierda en ningún momento”, subraya.

PUNTOS ADICIONALES: PLANIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA

A criterio de Cárcamo, se debe evaluar qué porcentaje de las infecciones previene la vacuna.

Asimismo, otra de las aristas considerada por el especialista es observar los efectos adversos.

Para Baffigo, se requieren alianzas con el sector industrial para adecuar las cadenas de frío.

También, sería relevante que el Minsa brinde las características de lo se requeriría para atender este tema.

VIDEO RELACIONADO

China fabricará mil millones de dosis de vacunas contra el virus en 2021