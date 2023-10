“Frente a la falta de atención a los urgentes problemas que aquejan a las miles de familias que dependen del sector pesquero industrial y a la ausencia de medidas oportunas para atender la peor crisis que en los últimos 20 años viene enfrentando el sector, exigimos una vez más que la Ministra de la Producción actúe diligente y oportunamente para atender esta difícil situación que perjudica gravemente a nuestras agremiadas, sus trabajadores y proveedores”, dice el coimunicado.

Al final, agregaron que “las empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería evaluarán individualmente la necesidad de adecuar sus actividades productivas a la medida anunciada por ellos, manteniéndose a la espera de una pronta reacción para paliar esta difícil situación”.

Luego de ello, entre el domingo y el lunes, las empresas pesqueras Hayduk, Diamante y Copeinca, anunciaron la paralización de sus labores productivas hasta que el Produce adopte acciones para atender la situación del sector pesquero.

En los comunicados no solo se resalta que el 2023 sigue siendo un año complejo para el sector, sino también que está atravesando la peor crisis en 20 años.

“Considerando que venimos atravesando una de las peores crisis en el sector pesquero, la misma que se está viendo agravada por la falta de una diligente atención por parte del Ministerio de la Producción, hemos decidido paralizar nuestras labores operativas desde el día 30 de octubre hasta que esta situación sea atendida y resuelta por las autoridades del sector”, señalaron desde la Pesquera Hayduk.

En tanto, la Pesquera Diamante expresó: “Como hemos venido comunicando en reiteradas ocasiones, el sector pesquero vienen atravesando la peor crisis de los últimos 20 años. Esta crisis afecta gravemente a miles de familias que dependen de esta actividad, directa e indirectamente. En solidaridad con la medida tomada por la flota industrial de embarcaciones de madera, paralizamos nuestras operaciones desde las 00.00 horas del 30 de octubre”.

A su vez, Copeinca emitió un comunicado expresando su decisión de paralizar sus actividades de producción.

“Este 2023 sigue siendo un año muy complejo para nuestra industria. Como bien sabemos, no logramos llevar a cabo la primera temporada de pesca y luego de unos meses, con una exploratoria el 21 de octubre, se dio inicio a la segunda temporada del año. Sin embargo, debido a la falta de empatía por parte del Ministerio de Producción con el sector pesquqero para implementar medidas regulatorias acordes al contexto actual que nos permitan concluir con éxito esta segunda temporada, les informamos que junto a las demás empresas de la industria, hemos decidido paralizar todas nuestras actividades de producción a partir de las 00:00 horas del lunes 30 de octubre de manera indefinida”

Cabe recordar que, al no haberse abierto una primera temporada de pesca de anchoveta, se perdieron US$ 1.000 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado. Además, el sector pesquero genera alrededor de US$ 3.500 millones al año, el 7% de las exportaciones totales del país.

Según cifras del INEI, la producción del sector pesca se incrementó en agosto en 49,14%, impulsado por la mayor extracción de especies de origen marítimo destinados al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) con un volumen de captura de 182.785 toneladas, respecto a las 35.295 toneladas registradas en agosto de 2022

Este desembarque correspondió a la pesca exploratoria de la zona Norte-Centro del litoral del país, principalmente en los puertos de Chicama y Chimbote, que aportaron el 76% de la pesca total.

¿Qué sucede con la segunda temporada de pesca?

El Ministerio de la Producción emitió una resolución ministerial que autoriza el inicio de la segunda temporada de pesca 2023 del recurso de anchoveta y anchoveta blanca, con destino al consumo humano indirecto y que inició el 26 de octubre, con una cuota estipulada de 1′682.000 toneladas

Sobre ello, el CFO de Exalmar, Raúl Briceño, señaló a El Comercio el último viernes que las pesqueras se encontraban contra el tiempo por las condiciones del mar debido al Fenómeno El Niño (FEN), que ha hecho que se incremente la presencia de juveniles, lo que dificulta la pesca. Además, advirtió que con ello puede llegar un momento en el que las autoridades decidan cortar la temporada para cuidar la biomasa.

Según Briceño, el 25% de lo pescado por la compañía, en promedio, son juveniles que miden 11,5 centímetros, por debajo del mínimo de 12 centímetros establecido por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Serían, de acuerdo a Briceño, anchovetas maduras, que han desovado.

“No son juveniles, sino adultos, pero más pequeños. Posiblemente las condiciones del mar durante todo el año no ha permitido que [el recurso] se desarrolle adecuadamente. Eso es lo raro, no es que hablemos de juveniles de 8 centímetros, la mayor parte son entre 11 centímetros y 11,5 centímetros que han desovado y, al hacerlo, podemos considerarlos adultos. El problema es la talla”, explicó.

Asimismo, agregó que el pescar por debajo de lo permitido es una decisión totalmente científica que debe tomar Imarpe.

En declaraciones para El Comercio (23/10), el presidente de la SNP, Eduardo Ferreyros, anotó que la apertura de la segunda temporada de pesca permitiría reactivar el empleo y activar compras a proveedores por S/ 1.349 millones en las principales ciudades pesqueras con Chimbote, Chicama y Callao.

Así también, afirmó que la cuota asignada se traduce en ingresos para el país de alrededor de US$ 1.000 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado.

Diversificar el negocio

Carlos Rojas, director general de Capia SAFI, explicó que el principal problema del sector es que se ha concentrado en la anchoveta como único producto, al ser más rentable por la obtención tanto de harina como de aceite de pescado por lo que las empresas deben empezar a explorar nuevas alternativas y pensar en diversificarse.

Así, expuso que el sector siempre ha tenido periodos complejos y recuperaciones muy grandes, tal es el caso de los dos últimos años, 2021 y 2022, en los que el precio de la harina de pescado subió y las utilidades de las empresas pesqueras y la generación de utilidades operativas han sido las más altas de los últimos 10 años.

“Creo que lo que tienen ahora las empresas pesqueras es una biomasa baja por el calentamiento global y el FEN, además de un entorno financiero complicado porque las tasas de interés han subido mucho en Estados Unidos y ellos se prestan en dólares. Se ha encarecido el costo de financiamiento y no están pescando por el tema del clima”, anotó.

Por ello, explicó que, si la industria pesquera ya conoce de los fenómenos que la aquejan, deben diversificar su capacidad de producción y dio el ejemplo del cultivo de salmón en el mar que se da en Chile y Noruega, y que podría darse en el Perú, con la implementación de piscigranjas de jurel, caballa o langostinos en el norte.

Por otro lado, señaló que desde Produce, deberían incentivar las piscigranjas y quitar la prohibición a los pesqueros industriales de pescar pota, que hoy solo pueden recoger los pescadores artesanales.

“Es culpa de ambos. Los pesqueros saben que vienen estos años malos y deben prever su situación financiera y Produce tiene que darle otras especias para que produzcan. Esta industria no puede seguir viviendo de un monoproducto”, agregó.

En tanto, la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, mantuvo una reunión con los pescadores industriales. “Iré a conversar con ellos e iré a ver qué situación se presenta con ellos y ver siempre de ofrecerles una solución dentro de lo que signifique el respaldo que podamos tener en Imarpe”, dijo este lunes durante la conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Ministros. Al cierre de esta nota, la reunión continuaba.

El Comercio se comunicó con Imarpe para obtener sus comentarios, pero fue derivado con el Viceministerio de Pesca, con quienes nos pusimos en contacto a través de Produce. Al cierre de este artículo, no emitieron ningún comentario.

Asimismo, se consultó a las empresas Hayduk y Copeinca sobre la situación, e indicaron que las declaraciones se darían a través de la SNP. La pesquera Tasa, por su parte, indicó que no emitirá por el momento declaraciones sobre el tema.

Al cierre de esta nota, no se conocían las solicitudes específicas del gremio ni las empresas del sector pesquero al Produce.