El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, anunció el miércoles en conferencia al término del Consejo de Ministros que incluirán al gasohol de 84 octanos, así como a las gasolinas de 84 y 90 octanos, el diésel 2, y el GLP a granel en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), con el fin de mitigar el impacto del alza de los precios a nivel internacional.

“A través del FEPC estamos añadiendo algunos combustibles, que son de gran uso para segmentos de menores ingresos. Esto será por tres meses y luego evaluaremos su continuidad”, precisó Graham.

El titular del MEF también informó que incrementarán el valor del vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de S/20 a S/25 para los usuarios domésticos de los sectores más necesitados que compran balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

“Esto va a beneficiar a cerca de 800 mil familias de bajos ingresos a nivel nacional, incluido también el aporte que se hace a los comedores populares”, puntualizó el ministro.

Al respecto, el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, señaló que la medida de incluir más combustibles al FEPC implica una serie de riesgos debido a que lo transitorio tiende a convertirse en permanente. Esto podría generar mayor gasto fiscal y generar presión sobre las metas de déficit.

“El problema es que se destinarán muchos recursos a un subsidio no focalizado y nuestra experiencia, a lo largo de muchos años, es que no es una buena idea. Entiendo las razones políticas, pero hay un alto riesgo de que sea permanente y que se genere una gran presión en las cuentas fiscales”, dijo Paredes.

Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, anotó que a pesar de que no es una mala medida, no es la opción más directa y focalizada. No obstante, en su opinión sí impactará en el precio que asumimos los consumidores.

En tanto, para Elmer Cuba, socio de Macroconsult, esta es una medida pertinente ya que no tiene precedentes cercanos y, en su opinión, se estima que cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania termine, los precios se estabilicen y el petróleo baje de precio.

“Buscan aminorar el impacto y eso es bueno porque el Perú tiene ahora, como todo el mundo, un proceso inflacionario en cierne, muy por encima del rango meta del BCR (entre 1% y 3%) y podría llevar a la entidad monetaria a manejar mejor las expectativas inflacionarias”, señaló.

Otras alternativas

Para Oliva, una primera medida pudo ser que se focalice el subsidio, por ejemplo, a los transportistas de carga de mercadería formales, donde incluso se podría dar un subsidio un poco mayor. El éxito dependería de qué tan actualizadas están las bases de datos de este sector.

Carlos Paredes anotó que una medida alternativa pudo ser el reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de manera temporal ya que, a su entender, combatir el incremento de los combustibles por los problemas en mercados internacionales no tiene sentido.

“No creo que la inflación se combata con controles de precios, los peruanos ya aprendimos que ese no es el camino. El BCR ya está tomando medidas para combatir esta inflación importada por lo que no considero una buena idea ir al régimen del fondo de estabilización”, señaló.

Cabe recordar que el ministro Óscar Graham también indicó que están postergando la actualización de la banda de precios del diésel del FEPC hasta fines de abril, porque si se actualiza a marzo significaría un incremento bruto de casi S/ 1 por galón.

Sobre el particular, Paredes explicó que existe un promedio móvil de precios y hacerlo antes hubiese implicado subir la banda.

“Evidentemente no quieren que el precio suba, por lo que, artificialmente, se está incrementando el grado del subsidio”, anotó Paredes

Costo fiscal

Cuba estimó que el costo fiscal de incluir más combustibles al FEPC se encuentra entre márgenes razonables, salvo en el caso de que el precio del petróleo se quede arriba mucho más tiempo. Así, si la medida se alarga, habría que empezar a desactivarla.

“Este es un préstamo que nos hacen los productores e importadores por un tiempo para no subir el precio así suba internacionalmente”, añadió.

Oliva anotó que, si se alargara el plazo, el costo fiscal estaría presente más tiempo y el MEF debería tener el sustento para hacerlo.

“Si el precio del petróleo no baja de los US$ 100 por mucho tiempo, probablemente van a tener que seguir por otros tres meses y poco a poco ir monitoreando. Hay que ver también que, efectivamente, baje el precio en los grifos, que es lo más importante”, señaló Oliva.

Los especialistas coincidieron en que, si esta medida se vuelve más permanente, el mayor impacto sería la presión sobre las cuentas fiscales; y, para Paredes, la probabilidad de que se convierta en permanente es muy grande.

