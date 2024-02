Se trata de un segundo grupo de gremios pues la semana pasada, se mantuvo una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (Agap), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros.

El objetivo de la reunión gira en torno a generar acciones para la reactivación económica y promoción de la inversión. Asistieron, por parte del Ejecutivo, los titulares de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones y la presidenta de Indecopi.

Rosa Bueno, presidenta de la CCL, afirmó a El Comercio que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se comprometió a crear mesas de trabajo técnicas con los temas mencionados en la reunión para hacer un seguimiento de las propuestas de los gremios.

“Se le mencionó que no tenía ningún sentido reunirnos y que volviéramos a entregar propuestas si no se iban a viabilizar. Contestó que teníamos que dar periodicidad a estas reuniones y crear estas mesas técnicas donde funcionarios, no necesariamente ministros y presidentes de gremios, se junten para dar seguimiento a la desactivación de barreras, supervisión en materia de disciplina fiscal, formalidad, entre otros”, anotó.

Sobre ello y consultado por este Diario, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, agregó que se planteó la necesidad de generar actas y sesiones recurrentes que incluyan rendición de cuentas.

Entre los temas mencionados en la reunión, Julio Pérez Alván, presidente de Adex, destacó los accesos al nuevo terminal del Jorge Chávez.

“[Otárola] ha mencionado que los puentes provisionales ya llegaron y que están en proceso de armarse y colocarse. El puente oficial y permanente se va a realizar gobierno a gobierno, pero al 2026. Mientras tanto, estos puentes temporales nos van a dar un alivio porque iba a ser complicado llegar al aeropuerto”, agregó.

Asimismo, Pérez Alván comentó que se mencionaron obras en la carretera central que ayudarían a reducir los tiempos de seis horas en la ruta Lima - Huancayo a dos horas y media. También fueron mencionadas la Línea 3 y la Línea 4 del Metro, y el tren de cercanías para Chancay y hacia el sur.

Según los representantes de los gremios, las reuniones se darían de manera mensual.

Barreras burocráticas

A través de la Resolución Suprema 015-2024PCM, publicada este miércoles en El Peruano, el Gobierno oficializó la creación de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la PCM, encargada de identificar costos de cumplimiento ineficientes, innecesarios y/o justificados que generan barreras burocráticas y afectan las actividades económicas.

Los líderes gremiales manifestaron que les preocupaba que esta comisión no estuviera representada por el sector privado.

“Consideramos que está bien la Comisión, pero más importante aún es fortalecer los canales de destrabe que ya existen. Ahí pedimos un compromiso político porque uno pasa por Indecopi, declaran una barrera burocrática y el ministerio encargado termina llevándonos al Poder Judicial tres, cuatro años para recién destrabar la medida”, dijo Bueno.

Además, la presidenta de la CCL comentó que Indecopi, a cargo de desactivar las barreras, no tiene suficiente presupuesto y se reúnen ya no cuatro, sino solo dos veces al mes por ello. A esto se le suma que las comisiones, incluyendo la de barreras burocráticas, no tiene a sus miembros completos.

Dupuy coincidió en que se debe poner más atención a fortalecer los espacios que ya existen, independientemente de que se creen nuevas instancias.

“Creo que el trabajo que tienen por delante no es tan difícil y lo primero que deben hacer es pedir a Indecopi una matriz de todas las medidas que ya han sido declaradas como barreras burocráticas”, dijo.

Una señal del compromiso del Gobierno con esto, planteó, es que eliminen el Decreto Supremo 001, de tercerización laboral que ya fue declarado barrera burocrática.

Propuestas

La CCL se enfocó en varios puntos entre los que resaltaron la confianza que se adquiere con un ambiente político adecuado. Sobre Petro Perú, el gremio solicitó información sobre las acciones a tomar respecto a la crisis financiera de la empresa. Asimismo, pidieron que el sector privado forme parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, en lo que coincidieron con Adex.

Además, Bueno anotó que, desde la CCL, presentaron medidas específicas para reactivar la inversión, como suscribir los tratados para evitar la doble imposición tributaria con los países que más invierten en el Perú

Ambos gremios mostraron su preocupación sobre la regla del déficit fiscal, que no se cumplió el 2023. “Hay que cuidar mucho el gasto, racionalizar y reducir el gasto corriente. Llamamos la atención respecto de mantener una estricta responsabilidad en el endeudamiento público que pueda comprometer la estabilidad de las futuras generaciones”, sostuvo Pérez Alván.

Por otro lado, desde Adex presentaron estudios técnicos sobre informalidad y diversificación productiva exportadora para que llegue a la presidencia y sirvan como implemento de políticas públicas.

Desde Afin, mencionaron que los temas llevados a la reunión incluyeron la importancia de un acompañamiento eficaz para el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto en diciembre del 2024, la libre competencia e inversiones en puertos, el fortalecimiento de la gobernanza en organismos reguladores, fortaleciendo sus consejos directivos y su autonomía y la necesidad de fortalecer contrapartes en concesiones de infraestructura social, en particular en educación.

A su salida de la reunión, Jorge Zapata, presidente de Capeco, indicó a los medios que las municipalidades retienen proyectos y licencias ya concedidas, esto respecto de las barreras burocráticas.

“En Miraflores hay más de 20 obras paralizadas, porque al alcalde no le gustan las obras. Según él, dice que no han respetado las normas, lo cual no es cierto y eso obviamente es una traba burocrática clarísima”, dijo.