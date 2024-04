El Gobierno peruano suscribió este martes el contrato de Estado a Estado para el servicio de asistencia técnica para la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic.

La presidenta Dina Boluarte encabezó la ceremonia en la que los representantes del Estado peruano firmaron el convenio con el Gobierno de Canadá.

La mandataria explicó que la confirmación de la ampliación de la iniciativa de mejora agrícola formó parte de la acción de destrabe de proyectos que inició su gestión.

“Hoy este Gobierno demuestra su compromiso con el agro nacional, pero también con la alimentación internacional, sabemos que estamos pasando un momento de seguridad alimentaria y si no pensamos en el agua y en la agricultura y si no pensamos en asegurar nuestras semillas no estamos pensando en asegurar la alimentación mundial”, dijo.

“Esto potenciará las exportaciones agropecuarias y agrícolas y se repotenciará tremendamente al país y sobre todo la economía en el norte del país”, añadió.

Dijo también que el desarrollo de la tercera etapa de Chavimochic permitirá que los productores de Chao, Virú, Moche y Chicama, en la región La Libertad, puedan vivir el sueño de incrementar sus hectáreas de cultivo.

Más temprano, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, indicó que dicho proyecto generará alrededor de 150 mil empleos directos y estará listo a finales del año 2027.

“Hoy es un día importantísimo, después de ocho años se logra destrabar este proyecto que es, si juntamos las tres etapas con 180 mil hectáreas, uno de los proyectos más grandes del mundo”, declaró el ministro.

“Es un contrato Gobierno a Gobierno, donde se incluye lo más importante de las obras que faltan por hacer y por completar. Esto va a tomar sus años, va a empezar este año y se estarán acabando a finales del 2027″, añadió el funcionario.