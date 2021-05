Conforme a los criterios de Saber más

A poco menos de un mes para el 6 de junio, día de las elecciones por la segunda vuelta electoral, los candidatos a la presidencia Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) continúan definiendo y variando estrategias de campaña y sumando adhesiones a sus equipos.

Durante estas semanas, tanto Castillo como Fujimori han venido mostrando errores, debilidades y aciertos ante los electores: declaraciones o acciones que develan sus candidaturas y a los integrantes de sus equipos de campaña.

Especialistas consultados por este Diario consideran que ambos candidatos necesitan hacer deslindes más tajantes con quienes restarían votos a cada uno de ellos. Por ejemplo, Vladimir Cerrón -en el caso de Pedro Castillo- y Ernesto Bustamante -por Keiko Fujimori.

Además, mencionaron que mientras Castillo no ha mostrado, hasta la fecha, cuadros técnicos, Fujimori carga con una mochila propia, difícil de olvidar para los electores.

Castillo, entre el factor Cerrón y los consensos en campaña

La polítologa Paula Tavara indicó a El Comercio que el principal error de Pedro Castillo es demorarse en presentar al equipo técnico que lo acompañará de llegar a Palacio de Gobierno. Esto se reflejaría en las últimas encuestas de intención de voto, donde la diferencia entre Castillo y Fujimori se ha hecho más pequeña.

“No brindar garantías no solo de palabras sino de acciones a posibles votantes, creo que ese es el principal problema junto con no deslindar con el señor Vladimir Cerrón, que está vinculado con el discruso de primera vuelta, en primera vuelta no lo necesitaba tanto, ahora mismo para conseguir más electores tiene que romper o dejar muy claro esto que ha dicho, que el señor Cerrón no va a gobernar”, apuntó.

Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

Távara añadió que el discurso radical de Cerrón no favorece a Castillo y aleja a los votantes.

“Mantiene la indecisión, en cada intento que el señor Castillo da de mostrarse más afable, el señor Cerrón da un paso para retroceder, hay una competencia por el liderazgo de esa campaña, si tienes competencia, cómo creer a Castillo que va a liderar el gobierno, si el señor Cerrón no para de desautorizarlo o de mostrar que tuviera mas manejo dentro de la campaña”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR | El discurso radical de Rafael López Aliaga puede afectar a Keiko Fujimori, consideran analistas

Uno de sus aciertos en campaña es el acuerdo con Verónika Mendoza, indicó la especialista.

“Ha tenido un buen tino al firmar el compromiso de 10 puntos, al intentar acercarse a la señora Verónika Mendoza, que es una izquierda más progresista, dialogante y también decir que va a suscribir la proclama ciudadana”, manifestó.

Pedro Castillo firmó un compromiso de diez puntos tras acuerdo de apoyo co Verónika Mendoza

Para el también politólogo Paolo Sosa, en el caso de Castillo existió una especie de sobreconfianza tras la primera vuelta electoral y esto retrasó la conformación de un equipo y una estrategia adecuada.

“Eso con el tiempo ha ido costando, la elección pinta a ir acercándose y cuánto más te demores en demostrar que eres un candidato viable eso te va a generar problemas, el equipo técnico, sus declaraciones acaloradas, ese tipo de situaciones le generan costos a su campaña, especialmente porque tiene que convencer a los indecisos, ese es el principal error”, sostuvo.

“Esa demora en acercamientos te habla de un exceso de confianza inicial, y que se nota en el debate en Chota, la idea de que no tienes un equipo técnico, que puedas armar un planteamiento mas aterrizado”, agregó.

Sobre el papel de Cerrón, el especialista consideró que su presencia es una debilidad en la campaña y le resta autoridad a Castillo.

“Se convierte en una situación en la que el elector no sabe quién es el líder, si Cerrón o Castillo y restarle autoridad le quita credibilidad como autoridad política”, dijo. " Cerrón es a Castillo, como lo que Hugo Chávez fue a Humala en el 2006″, añadió.

Sosa resalta que continuar con su recorrido del país es un acierto. “Esa cobertura territorial es la que le asegura la primera vuelta, el contacto con la gente, ese tipo de situacions le dan un mensaje al elector y dice ‘esta es una persona que tiene apoyo popular y por lo tanto puedo votar por él”, dijo, tras apuntar que un segundo acierto es juntarse con otras organizaciones y convocar a nuevos aliados que le puedan proveer cuadros técnicos.

El analista político Arturo Maldonadono coincidió en que no saber quiénes forman parte de su equipo es la principal debilidad de Castillo, además de las idas y venidas por los debates contra Keiko Fujimori.

“Tener una actitud de retar a Keiko Fujimori a debatir y después mostrar otra imagen sobre lo que negocia con el JNE, para la opinión pública se ha instalado la idea de que el señor Castillo no quiere debatir, aunque haya un tímido acuerdo sobre dos debates, lo que queda es que el señor Castillo la ha hecho larga y que de los cuatro debates ahora solo ha rebajado a dos”, aseveró.

Maldonado remarca que, un aspecto positivo es que no se observa “que haya caído dramáticamente en las encuestas”.

“El señor Castillo tiene una base que lo apoya y sus actitudes refuerzan el voto duro y a partir de ahí él podría en las semanas que faltan construir sobre ese piso una opción que gane, a pesar de los defectos propios”, indicó.

Keiko Fujimori: la mochila propia, la de su equipo y el debate en Chota

Paula Távara afirmó que haber insistido en la defensa del modelo económico ha significado un error en la campaña de Keiko Fujimori, tras mencionar como otro de sus pasivos el pasado autoritario del régimen de su padre Alberto Fujimori.

“En el caso de Keiko Fujimori, cometió un error al inicio que fue la defensa del modelo que a pesar de que había una fuerte solicitud de cambio, no atendió, pero sin haber reculado en ello gira esa propuesta, como repartir los beneficios de ese modelo con propuestas mas específicas, y lo otro que sigue siendo un pasivo es el que tampoco logre romper del todo con aquellas figuras que pertenecen al gobierno autoritario de los 90 que hace muy difícil que se tenga credibilidad en sus compromisos”, dijo.

Távara mencionó la Proclama Ciudadana que Keiko Fujimori suscribió el pasado domingo en Panorama, y señaló que, el documento, que la compromete a respetar el sistema de

Keiko Fujimori firmó el Juramento por la Democracia. (Captura Panamericana)

derechos humanos se contrapone a su propuesta de campaña de otorgar el indulto a su padre, de ganar las elecciones.

“Da un discurso que no termina de ser convincente y tiene a su lado personas que no aportan, hubiera sido positivo que la semana pasada tuviera declaraciones mas tajantes contra las palabras del señor Rafael López Aliaga”, añadió.

Sobre el rol de Ernesto Bustamante, asesor en temas de salud de Fuerza Popular, consideró que “seguir defendiendo sus declaraciones, que hizo tanto daño al sistema de vacunación con Sinopharm, que viene alentando la vacuna peruana, que ya se ha dicho que no está en condiciones de ser una real solución”, también significa un error en su campaña.

El domingo, Keiko Fujimori ratificó su confianza a Bustamante como parte de su equipo de campaña.

“El señor Bustamante forma parte del equipo, pero quiero aclarar que esas declaraciones, y el también lo ha dicho así, dio esas declaraciones a título personal, en ningún momento avisó, consultó ni con el partido ni con mi persona y es verdad que algunas de las frases han sido un poco desafortunadas, las cuales no estoy de acuerdo”, dijo en declaraciones a Panorama.

Távara apuntó que, como un acierto de campaña, se podría mencionar el “intento personal de Fujimori por desmarcarse de la campaña más radical”.

“En el debate en Chota no usó tanto la expresión del comunismo, tampoco ha seguido diciendo defensa del modelo, ha tratado de acercarse a posturas populistas pero también de facilitarle a la ciudadania sobre las ventajas de este modelo”, agregó.

Paolo Sosa consideró que para Keiko Fujimori la principal limitación “es la que señalamos desde la primera vuelta, que es una candidata impopular, que no solo tiene la mochila de los problemas de los 90, lidiar con es eso es difícil, todavía no ha dado el siguiente paso, que es convencer a votantes que no estén de acuerdo con ella”.

Sosa afirmó que Fujimori pudo haber convocado a un equipo técnico plural, “pero lo que tienes es un equipo técnico ultrafujimorista”.

“Lo de Bustamante es importante porque es un personaje que jugó en contra del proceso de vacunación, genera costos reputacionales importantes, eso es un error claro”, dijo.

Un punto a favor de Keiko Fujimori es dejar de lado la retórica anticomunista y haber aceptado el debate en Chota, apuntó el politólogo.

“A pesar del terreno hostil, es consciente de que una de sus principales habilidades es presentarse en debates porque tiene una experiencia larga”, precisó.

Arturo Maldonado mencionó que el no deslinde claro de personajes como Rafael López Aliaga podría reforzar la mochila que carga Keiko Fujimori, vinculado a conductas autoritarias.

El papel de Bustamante también la perjudicaría, indicó Maldonado. “En la medida que la evidencia se acumula que la posición que tuvo Bustamante fue poco ética, seria, bochornosa, en lugar de ser científico, se convierte en una persona desacreditada”, manifestó.

MÁS EN POLÍTICA:

VIDEO RELACIONADO

Keiko Fujimori a Pedro Castillo: “Lo espero el sábado a las 3 pm en la puerta del penal Santa Mónica para poder debatir, espero que no se chupe”