José Jeri Oré- quien postula por primera vez al Parlamento- es uno de los dirigentes más cercanos a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li. El abogado defiende la candidatura congresal del expresidente Martín Vizcarra, a pesar del “vacunagate”. También niega que exista una crisis interna en la agrupación del corazón tras la renuncia de 250 militantes.

— Somos Perú, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, duplica la intención de voto de Daniel Salaverry. Para el Congreso tienen 7% de las preferencias, pero su candidato presidencial tiene 3%. ¿Por qué cree que se debe esa diferencia?

Nosotros sentimos la calle totalmente distinta cuando Daniel Salaverry sale a cualquier actividad proselitista, él recibe mucho cariño de las personas, nos sorprende bastante esas encuestas. Pero finalmente la encuesta final será el 11 de abril, y estamos muy seguros de que Daniel seguirá en subida. Él tiene el respaldo de Somos Perú como partido y de Martín Vizcarra como cabeza de lista en Lima.

— ¿Somos Perú está dispuesto a tragarse todos los sapos que conlleva la candidatura de Martín Vizcarra al Congreso con tal de superar la valla electoral?

Somos Perú está trabajando como equipo en principio, y está trabajando con Martín Vizcarra y como equipo nos respaldamos y nos damos la mano, ese es uno de los principios básicos del partido. Ahora que en el camino puedan salir a relucir situaciones de una u otra persona, no va a desanimar el trabajo que venimos haciendo, porque en la lógica que seguimos en Somos Perú es estar codo a codo en el objetivo. Y el objetivo es cambiar el país, cambiar este Congreso. Por ello, Vizcarra y Salaverry viajan por todo el país, sus enemigos están detrás de esta campaña de desprestigio que han iniciado en contra de ambo y en contra del partido. Los verdaderos militantes de Somos Perú los respaldan.

— Vizcarra, por ejemplo, diferentes cuestionamientos: los presuntos sobornos que recibió cuando fue gobernador de Moquegua, el Caso Swing, el vacunagate y, recientemente, su reunión con las fiscales del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Usted cree en su inocencia? ¿Pone las manos al fuego por él?

Yo pongo las manos al fuego por todo representante del partido, en este momento Martín Vizcarra es parte del equipo de Somos Perú. Ahora, hay una presunción de inocencia, porque son cuestionamientos, y algunos de ellos están generando investigaciones, pero, hasta la fecha, el señor Vizcarra no ha sido declarado culpable de nada. Y bajo esa presunción de inocencia, él continúa trabajando y haciendo actividades políticas. Que sus enemigos quieran aprovechar esos cuestionamientos, algunos errores que él ha cometido, es distinto.

— ¿El expresidente Vizcarra debe ser inhabilitado por el vacunagate? ¿Cómo evalúa Somos Perú su comportamiento en esta situación?

Mira, el tema de la vacunación en fase experimental de Martín Vizcarra es un error que él ha admitido y ha pedido las disculpas del caso. En Somos Perú hemos entendido el contexto y hemos aceptado esas disculpas. Lo más importante es que ofreció disculpas a la población. Y por ese error, los partidos políticos con los cuales estamos compitiendo, buscan una venganza política. Y por el tema de las vacunas no me parece merito o que dé lugar para que lo inhabiliten. ¿Quiénes lo quieren dilapidar? Los mismos que él enfrentó, mi opinión como abogado es que no procede.

— Salaverry dijo para justificar la actitud de Vizcarra que la mayoría de políticos miente. ¿Comparte esta posición?

No, no, yo tengo mi posición personal, que parte de la formación que nos ha dado el partido, los políticos no tienen que mentir, tienen que ser lo más transparentes hacia la ciudadanía. Daniel lo dijo en un contexto determinado, pero yo tengo una posición particular y no comparto eso de mentir.

— El señor Vizcarra ha mentido en varias oportunidades. De las últimas, dijo que fue voluntario, cuando ya la universidad lo había negado; también se sacó una prueba rápida en vivo, cuando él sabía que había recibido la vacuna y no un placebo…

Hay versiones de que [la vacuna] fue un pedido de Martín Vizcarra, pero también que hubo un ofrecimiento, yo creo que los políticos a veces nos confiamos de esos ofrecimientos. Queda en nosotros discernir qué es lo correcto. Si bien es cierto que hay contradicciones, nosotros le creemos a Vizcarra. Obviamente, tampoco nos vamos a tapar los ojos, por eso él ha ofrecido las disculpas del caso. Esos errores tampoco son para crucificarlo, por ningún motivo. Las vacunas no es una causal, a nuestro juicio como partido, para quitarle el respaldo a Martín Vizcarra. Hemos entendido quiénes están detrás, quiénes quieren aprovechar este error para hacer un cargamontón en contra de él y del partido.

— Más de 250 militantes de Somos Perú renunciaron en crítica a las postulaciones de Vizcarra y Salaverry. ¿Su partido atraviesa una crisis interna?

Totalmente falso, no se puede decir que 250 son 134.000 militantes de Somos Perú, es menos del 0,001% de los militantes. El sentir mayoritario es respaldar las decisiones que el partido ha tomado, tanto con Salaverry como Vizcarra y otros invitados. Existen intereses particulares de ese grupo, que es figura, buscar cámara y también indirectamente, como en el caso de Juan Carlos Zurek, apoyar a su candidato, que está en caída libre, como George Forsyth. Respetamos su decisión, pero lamentamos el espectáculo público que ellos han hecho. La mayoría de ellos abandonó sus cargos y algunos de los firmantes ni siquiera ostentan la calidad de militantes.

— Dos de los siete congresistas de Somos Perú que votaron a favor de la vacancia aún continúan en su partido. Es más, Guillermo Aliaga es el N°1 al Parlamento Andino y Jorge Pérez integra la fórmula presidencial de Salaverry. ¿No existe una contradicción?

A ver, ellos fueron sometidos a un proceso político disciplinario, ellos al mismo tiempo pidieron disculpas públicas por esa votación que hicieron a favor de la vacancia. En ese sentido, y bajo la premisa de que se aceptaron sus disculpas, se entendió el motivo de su votación y, por ello, como equipo seguimos trabajando de la mano. No existe, para nosotros, una contradicción, existiría si es que ellos no hubieran pedido las disculpas del caso por esa errónea votación que desestabilizó al país.

— ¿Cuál es la responsabilidad de Somos Perú en la crisis política y social de noviembre último?

De los siete [que votaron a favor de la vacancia], cuatro se retiraron [de la bancada] por esa actitud que tenía de desestabilizar, y los que se quedaron fueron sometidos a procesos disciplinarios. Obviamente, nuestro error como partido fue haber dejado en libertad a los congresistas para que votasen bajo un criterio de conciencia.

— ¿Cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre contra el efímero gobierno de Manuel Merino?

Es evidente que también hubo una campaña de desprestigio en contra de la Policía Nacional, es cierto que hubo algunos excesos de parte de algunos policías, a mí nunca me ha gestado generalizar ni criticar a una institución tan respetable por el mal comportamiento de unos cuantos. A esos policías que actuaron mal, que se excedieron, sí deben ser sancionados. Estoy en contra de la campaña de desprestigio contra la Policía, ellos en su momento sacaron cara por nosotros, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario? ¿Por qué?

Fue un gobierno que nació mal, que gestionó mal y, en consecuencia, los resultados fueron nefastos para el país. ¿Por qué? Porque se interrumpió la lucha contra el COVID-19, que era la prioridad de todos los peruanos. Y todo por intereses particulares, intereses alejados de la salud. Entonces, tuvo mucho de autoritario.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electo?

El primer proyecto trata sobre la creación de una superintendencia de educación superior técnica, que esté orientada a mejorar la calidad de la educación técnica superior y de la técnica productiva. La educación técnica ha sido abandonada. Y es momento de mirar hacia ella, de potenciarla. Al año se requieren 300.000 técnicos y solo llegamos a cubrir 100.000, a pesar de que tenemos 3.153 institutos. Esta superintendencia haría un trabajo similar al de la SUNEDU.

Otro proyecto tiene que ver con el empleo. Somos Perú ha anunciado un shock de inversiones en 200 megaobras. Complementariamente a esto, está el tema del empleo por impuestos, concretamente para los jóvenes. Cada nuevo joven que entre a trabajar a una empresa, su sueldo va a ser descontado del impuesto a la renta que pagan las compañías al año.

— ¿Y cuál es su tercera propuesta?

Estoy trabajando en el tema de la formalización de las MYPES. En la actualidad, el 83,8% de las MYPES son informales, no solo basta con anunciar una campaña masiva de formalización, el tema es cómo. A todas las empresas informales o a los nuevos emprendimientos se les va a dar tres años de exoneración de impuestos con la condición de que todas las personas que trabajen con ellos estén en condición de trabajador con todos los beneficios de ley. Tres años de exoneración a cambio de que te formalices.

— El retorno a la bicameralidad fue rechazado en el último referéndum. ¿Están dadas las condiciones para que el nuevo Congreso evalúe el regreso de las dos cámaras?

Somos Perú apostará por leyes de calidad. En nuestro plan de gobierno sí está contemplado el retorno a la bicameralidad, y será uno de los primeros proyectos que se ponga a debate, porque aquí lo que buscamos es el consenso.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Considero que sí, esta es una opinión personal, no institucional, se debe seguir manteniendo la no reelección de congresistas. Hay que promover que ingresen nuevas personas, capacitadas, con experiencia y con amor al país, no amor a sus intereses propios.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primero prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

Tenemos que fortalecer y lavarle la cara al Congreso como institución. Lamentablemente, hay congresistas que tienen una agenda propia, que está muy distante a la idea de su partido y está alejada de lo que la población quiere. Los últimos congresos se han equivocado al no escuchar a la calle, la crisis política del Parlamento se debe a ello. Entonces, se debe apostar por reconciliarnos con la población, escuchar a la ciudadanía. Y sobre la base de esa recuperación del prestigio del Congreso, trabajar de la mano con el gobierno que sea elegido.

— ¿Usted está a favor del indulto a Alberto Fujimori?

En desacuerdo, las personas tienen que cumplir las penas que le son impuestas.