En las últimas semanas, desde la campaña de Verónika Mendoza y Juntos por el Perú se han dado señales de un intento por estrechar lazos con líderes de izquierda de otros países de la región. Esto se correlaciona con una propuesta incluida en el plan de gobierno en cuanto a política exterior: que el país impulse la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y se reincorpore a la misma.

Al identificar el problemas de la “debilidad y parálisis de los procesos de integración, lo que afecta la autonomía regional y la capacidad para resolver los problemas de la región, ha primado una visión ideológica de la integración y no los intereses del país y del Estado”, el plan de gobierno propone “fortalecer y profundizar los procesos de integración regional, como corresponde a la trayectoria republicana, en la perspectiva de la autonomía latinoamericana y de un no alineamiento activo. Implica fortalecer la Unasur como espacio regional, una política de no alineamiento activo en e escenario mundial y para la mediación, solución de conflictos y promoción de la gobernanza regional”.

Como un espacio de diálogo político y búsqueda de integración en distintos ámbitos, la Unasur nació en el 2008 bajo el impulso del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y del exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva.

Precisamente hace unos días, en una entrevista con El Comercio, Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú y cabeza de la lista de candidatos al Congreso por Lima se refirió al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, a quien calificó de “líder desafiante” y “presidente constitucional”, pese a que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha considerado que el régimen venezolano es una “dictadura” y ha calificado de “fraudulentas” las recientes elecciones parlamentarias en dicho país. El Perú también desconoce dichos comicios por no tener “legalidad y legitimidad”.

Hace algunos días, el también candidato de JP al Congreso, Arturo Ayala, consideró durante un debate en Latina que en Venezuela no había dictadura. Cabe recordar, además, que en el 2018, recién después de dos años de su anterior campaña presidencial y luego de no sentar una clara posición sobre el chavismo, Verónika Mendoza reconoció en una entrevista con El Comercio que en Venezuela había una dictadura.

En la práctica, la Unasur fue un bloque para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región, cuando en América del Sur gobernaban varios presidentes de izquierda. Su antecedente se remonta al 2004, cuando los mandatarios se reunieron en Cusco —durante la administración de Alejandro Toledo en el Perú— para crear la Comunidad Suramericana de Naciones.

Aunque fue conformado por 12 naciones, actualmente solo quedan Venezuela, Guyana y Surinam. El organismo afronta una crisis desde que, en el 2017, no se arribó a un acuerdo sobre la designación de un nuevo secretario general, mientras que hubo posiciones encontradas sobre la crisis venezolana. Uno de los últimos países en retirarse, en el 2020, fue Uruguay, cuyo canciller acusó “alineamientos político-ideológicos”.

En el 2018, al anunciar su salida, el presidente colombiano Iván Duque cuestionó que el bloque “nunca denunció los atropellos” y fue “cómplice” del régimen de Nicolás Maduro. Previamente, en abril de ese año, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay habían decidido suspender su participación.

Juntos por el Perú también propone fortalecer la relación con los países vecinos, “especialmente la integración regional andina y amazónica”. En esa línea, también sugiere fortalecer la Comunidad Andina de Naciones.

Verónika Mendoza durante su estadía en Bolivia, en noviembre pasado, para la toma de mando del presidente Luis Arce. (Foto: Verónika Mendoza / Facebook)

Riesgos

El excanciller Eduardo Ferrero considera que si el ánimo de integración parte de una perspectiva ideológica se estaría empezando mal y cayendo en errores que llevaron a la fragmentación actual del bloque.

“El hecho de que se haya politizado e ideologizado a consecuencia del gobierno del señor [Nicolás] Maduro y antes del presidente [Hugo] Chávez no le quita mérito a la importancia de la organización”, apunta en diálogo con El Comercio.

En esa línea, sostiene que si se quiere reimpulsar el organismo debería ser reorientado y retornar a sus orígenes como un espacio de concertación política en base a intereses comunes. Por tanto, refiere que el Perú tendría que mantener su presencia en la Unasur y promoverla por ser valiosa, “pero quitándole la parte ideológica y no dejando ni permitiendo que se vulneren sus principios originales a consecuencia de algunos países de la región que han pretendido ideologizarlo”.

“Ese no sería un enfoque. No estaría de acuerdo con convertirlo en un organismo ideológico de las izquierdas, sino uno de concertación política en función de intereses comunes no ideológicos. Una visión más pragmática y acorde a los intereses verdaderos de los países suramericanos”, añade.

En el 2004, el entonces presidente Alejandro Toledo inauguró en Cusco la Comunidad Sudamericana de Naciones, que dio pie luego a la Unasur. En el evento, entre otros, aparecen los expresidentes de Venezuela, Brasil, Colombia y Bolivia, respectivamente, Hugo Chávez, Luis Lula da Silva, Álvaro Uribe y Carlos Mesa. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

En la misma línea, el internacionalista Francisco Belaunde indica que, en principio, la propuesta de Verónika Mendoza es válida, pero habría que ver las condiciones, cuáles son las pretensiones y tomar las precauciones para no caer en una tendencia que apunte a un nuevo “eje bolivariano” y a una nueva fragmentación.

Recuerda, además, que el Perú y otros seis países de la región conformaron en el 2019 , a iniciativa de Chile, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), sellando prácticamente el fin de la Unasur.

“La Unasur quedó bastante desprestigiada, porque se le veía muy politizada en parte hacia el chavismo y al final se fracturó. Lo que pasa es que ahora están surgiendo gobiernos de izquierda que le podrían dar nueva vida a Unasur. Está de regreso el kirchnerismo en Argentina; en Bolivia, el masismo; en Ecuador todo indica que habrá un gobierno de izquierda. Hay un escenario distinto ahora. Pero es complicado, Brasil, Paraguay y Colombia probablemente estén en contra”, señala.

Por su parte, el internacionalista Farid Kahhat considera que en la región no necesariamente se dan giros ideológicos en el electorado, puesto que este tiene en cuenta principalmente el desempeño de los gobiernos. Y aunque respalda que se busque una instancia de integración y coordinación política, advierte: “Hacer depender la integración regional de las afinidades políticas entre los gobiernos es un grave error. Por eso Unasur está en bancarrota y el Prosur es tan ineficaz como es. Esto debería ser pensado en términos que trasciendan las orientaciones políticas de los gobiernos”.

En cuanto a la Unasur, acota que si bien actuó en crisis políticas en países como Ecuador o Bolivia, “también es cierto que luego, se hizo de la vista gorda respecto a lo que ocurría en Venezuela”.

Las apuestas de JP

Anahí Durand, candidata de Juntos por el Perú al Parlamento Andino y jefa del plan de gobierno, afirma a El Comercio que el partido apuesta por el fortalecimiento del multilateralismo, la integración y “una política exterior no alineada”.

“Estamos abiertos a ver la mejor vía para la integración, una integración que ponga por delante la soberanía y bienestar de los pueblos y no los alineamientos ideológicos coyunturales”, asegura. Y aunque apunta que si hay condiciones para fortalecer el Prosur, “se verá”, y que otro espacio más concreto actualmente es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), indica que la Unasur era una propuesta “avanzada”, cuyo impulso dependerá de la correlación de fuerzas en el continente.

“Estamos abiertos a evaluar las mejores instancias y mecanismos de integración, que es una prioridad. Inclusive el Grupo de Lima. En nuestro plan no decimos que nos vamos a retirar del Grupo de Lima. Lo que estamos diciendo ahí es que hay que buscar la mejor instancia para fortalecer y poder superar la crisis venezolana”, agrega.

Alberto Adrianzén, también candidato de JP al Parlamento Andino, sugiere a título personal que el Perú no siga en Prosur, por ser un organismo “creado por los gobiernos de derecha para estrechar relaciones con Estados Unidos. Por el contrario, apuesta por reforzar la Unasur porque “expresa mejor la unidad de América Latina”.

“Lo que hay que hacer es retornar el camino de Unasur, un Unasur, distinto, más pragmático, con una vocación más integradora y menos ideológica. El proyecto de Unasur es un proyecto de todos los países de América del Sur, no solamente de los gobiernos progresistas. Es un error verlo así, así polarizamos políticamente la región y eso no conviene”, afirma.

Adrianzén plantea, a diferencia de Durand, retirar al Perú incluso del Grupo de Lima, que nació en agosto del 2017 en la capital peruana con la participación de 17 países y con el objetivo de hacer un seguimiento a la situación de Venezuela y de buscar una salida para la crisis en dicho país. A juicio del candidato, dicha tarea debe propiciarse desde otro frente que también atienda la problemática de la migración de venezolanos.

Para el excanciller Ferrero, ha sido positivo, pero “no cumplió los fines deseados”, por lo que debe ser reorientado y unirse con otros colectivos de la región y Europa para lograr una democracia verdadera en Venezuela.

Otras movidas

Por lo pronto, desde la campaña de Verónika Mendoza ya se han empezado a ver algunos brazos estirados en pro de afianzar relaciones con líderes de otros países. El 8 de noviembre, la candidata presidencial y su jefa de plan de gobierno estuvieron en Bolivia para la toma de mando del presidente Luis Arce.

Durante la jornada, se reunió con exautoridades bolivianas y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. “Tal como lo planteó el presidente electo de Bolivia Luis Arce, es tiempo de fortalecer los organismos de integración latinoamericana y la unidad de nuestros pueblos”, publicó Mendoza en Facebook. En otro mensaje, indicó: “Es tiempo de fortalecer la integración entre nuestros pueblos, y la unidad latinoamericana para garantizar paz, democracia y bienestar”.

Imagen que compartió Verónika Mendoza el 8 de noviembre del 2020 en Facebook, a propósito de su encuentro con el presidente argentino Alberto Fernández durante las actividades por el nuevo gobierno de Bolivia. (Foto: Verónika Mendoza / Facebook)

Aquel día, también dialogó con Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno del socialista Pedro Sánchez. “Hoy conversé con Pablo Iglesias vicepresidente de España, sobre la necesidad de fortalecer la cooperación para el desarrollo entre nuestros países y reafirmar la democracia con protagonismo ciudadano frente a quienes apelan al miedo y violencia para dividir a los pueblos”, escribió en la red social.

Verónika Mendoza durante su diálogo con Pablo Iglesias en noviembre pasado. (Foto: Verónika Mendoza / Facebook)

Asimismo, Mendoza intercambió cartas recientemente con Fernández respecto a la colaboración para el proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19). En tanto, Durand acaba de retornar desde Ecuador, donde, según cuenta, fue observadora —aunque no oficial— de las elecciones generales, que vislumbran una segunda con la presencia de Andrés Aráuz, candidato presidencial afín al expresidente Rafael Correa. El rival de dicho postulante está entre el indígena ambientalista Yaku Pérez y el empresario centroderechista Guillermo Lasso, según el avance de los conteos.

A través de Twitter, Durand dio cuenta de una reunión con Aráuz un día antes de las elecciones del 7 de febrero. Tras estas, escribió: “Primeros resultados a boca de urna dan como ganador de la jornada electoral a @ecuarauz. Toca esperar resultados oficiales para confirmar, pero desde ya es un gran triunfo del pueblo ecuatoriano que apuesta por el cambio y la esperanza”.





Durand explica a este Diario que los vínculos con otros líderes de izquierda vienen de tiempo atrás por coincidencias programáticas. “De ahí que hayamos ido a Bolivia, este intercambio con el presidente Fernández y también en la apuesta de una nueva generación que pueda plantear propuestas de gobierno, como en Ecuador con la candidatura de Andrés Arauz […] Estamos abiertos al mundo. No estamos para solamente fortalecer una relación con a, b o c países, es el multilateralismo”, sentencia.

Así, en JP también hay una expectativa respecto al panorama político en la región. Adrianzén considera que las elecciones en Ecuador, la votación para la asamblea Constituyente en Chile y lo que pueda ocurrir en el proceso electoral peruano pueden implicar “un cambio importante”. “La izquierda ha aprendido mucho en estos años cómo gobernar, los errores, defectos, las virtudes. Estamos ante una especie de un progresismo más renovado”, asegura.

Anahí Durand (de negro a la derecha), jefa del plan de gobierno de Verónika Mendoza, estuvo el fin de semana en Ecuador, donde se realizaron elecciones generales. Se reunió con el candidato Andrés Aráuz, exministro de Rafael Correa. (Foto: Anahí Durand / Twitter)

