Ahora, en la Av. El Polo también se encuentra Isolina. Las diferencias respecto al restaurante barranquino son mínimas (pequeños detalles de estética) ya que lo esencial se mantiene: el mismo espíritu, las mismas porciones generosas y el buen sabor que acompaña a cada plato y coctel. “No queremos que sea Isolina 2, no es la sucursal. No queremos llamarla nada, simplemente es Isolina”, apunta el cocinero.

El cocinero sorprende con nuevos platos, que también estarán en la sede de Barranco, como un jugoso cebiche de pato.

Con este concepto, abierto en el 2015, rinde homenaje tanto a su madre como a las tabernas de antaño. En ese tiempo, el restaurante se ha posicionado en los ránkings gastronómicos siendo considerado en la lista completa de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica.

A pesar del orgullo por los reconocimientos a su trabajo y de su equipo, los premios no le quitan el sueño a Del Castillo: “ya no es mi prioridad”. Se enfoca en que, como negocio, le vaya bien para sostenerse y al grupo que tiene detrás. “No invertiría mi tiempo en pretender ser el número 4, 5 o 6. Al final, el ver una cola en mi restaurante me hace sentir el número 1″, destaca.

NUEVOS INGRESOS

Al llegar a una nueva cocina surgieron ideas y ganas de crear platillos nuevos. Así, a la popular papa rellena, cebiche y lomo saltado se suman a la carta otros platos tradicionales preparados a su estilo como la causa de pejerrey, el jugoso cebiche de pato y costillar (al cocinero le gustó este corte de hueso largo, estilo Picapiedra, que la gente voltea a mirar) con aderezo de malaya, papas doradas y cebollas encurtidas. José espera ansioso la llegada del invierno para sacar a la mesa sopas y chupes y (esperamos muy pronto) picarones.

El equipo de Isolina está listo para recibirlos. La apertura oficial se anunciará en los próximos días. / Mario Zapata

“Esta es una cocina del recuerdo”, sostiene. Su mayor satisfacción es que el comensal se emocione con un plato al recordar algo, un ser querido o un momento. Fiel defensor de la tradición, sigue investigando en torno a la cocina criolla y aquellas recetas (escondidas frente a las más comerciales) que suenan ajenas entre los más jóvenes como las migas o la sopa de mondongo.

“Me parece importante que las tradiciones perduren y educar a las generaciones jóvenes lo que significa, más aún para los limeños”, comenta José del Castillo. “Mi trabajo como cocinero es enseñar a la gente a probar esas cosas [recetas tradicionales y no tan populares]”, agrega e Isolina es el espacio para seguir poniendo en valor dichas recetas.

TIEMPO DE JARANA

La nueva casa (para 150 comensales) debía tener el mismo look que la barranquina por lo que recurrieron al mismo arquitecto. Sabían que no podía ser un copy paste -ni pensar en hacer balcones de mentira- pero querían que se sintiera el mismo buen ambiente.

Lo consiguieron además de incluir algunas sorpresas. Pronto abrirán el segundo piso -con terraza, un segundo bar y un salón privado adicional- que funcionará por las noches como un espacio de tertulia y encuentro. Los fines de semana acá se armará la jarana para disfrutar de música en vivo, unos refrescantes tragos y la comida generosa de siempre. Estamos en casa.

Un suave costillar con papas asadas, perfecto para compartir. Al fondo, la causa con pejerreyes.

MÁS INFORMACIÓN Dirección: Av. El Polo 605, Surco. Tlfo: 943 833 031.