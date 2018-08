Premios Summum 2018: todos los ganadores a lo mejor de la gastronomía

El voto de 594 personas y de dos jurados especiales ha arrojado los nombres de los ganadores de los premios Summum 2018, que reconocen lo mejor de nuestra cocina y que celebró su ceremonia anoche en el Gran Teatro Nacional. Ligeros cambios se notaron en esta edición, bajo la dirección de la periodista Cecilia Valenzuela en alianza con Ipsos Perú.

Celebramos el anuncio de Maido repitiendo el primer lugar del ránking de restaurantes, y también el que Virgilio Martínez y Arlette Eulert sean reconocidos por la crítica gastronómica como Mejor Cocina de Autor y Mejor Chef Mujer, respectivamente.

A diferencia del 2017, la elección de los "emblemáticos del Perú" no formó parte de la encuesta online de este año, y la verdad es que no era necesario: el cebiche, la lúcuma, la quinua, la papa, el huacatay y el lenguado (elegidos por los votantes en el 2017) ya están afianzados en el paladar y son parte de esos insumos de los cuales los peruanos no dejaremos de sentirnos orgullosos.

Causó expectativa, en cambio, la elección de la nueva categoría del pollo a la brasa. La Granja Azul triunfó en este ítem que revalora el más democrático y popular de nuestros platos. El segundo lugar lo obtuvo Primos Chicken Lovers Bar y el tercero Pardos Chicken & Grill.

BUENO CONOCIDO

Es importante anotar que, respecto al año anterior, este 2018 son 10 los restaurantes que vuelven a ocupar el primer lugar de su categoría según tipo de comida, y que tan solo dos tienen un nuevo ganador (Café-Restaurante y Cocinas del Mundo). Esta edición de los premios Summum celebró una fiesta donde los invitados, prácticamente, fueron los mismos. Puede que esta figura cambie en el 2019, si consideramos que entre el 2017 y 2018 una nueva generación de cocineros ha salido al ruedo dispuesta a refrescar la escena culinaria. Ayudaría mucho, eso sí, que sean los votantes quienes se animen a salir del circuito clásico para experimentar la variedad de propuestas que ya asoman. No hacerlo sería ningunear el talento.



LISTA DE GANADORES (en negrita):

​

Primer puesto TOP 20:

Maido

​

Mejor Cocina de Autor:

Virgilio Martínez (Central)

​

Mejor Chef Mujer:

Arlette Eulert (Matria)

​

Nuevo Restaurante:

El Bodegón

Barra Lima

Chinga tu taco

Nagoya Restaurante Nikkei Sushi Bar

Pan Sal Aire



Cocina Peruana Contemporánea:

Rafael

Amoramar

Astrid & Gastón

Central

Cosme



Cocina Criolla:

Isolina Taberna Peruana

Brujas de Cachiche

Fiesta Chiclayo Gourmet - Lima

José Antonio

Panchita - Sazón Criolla



Cebiches, pescados y mariscos:

Costanera 700

Amoramar

El Mercado

Francesco

La Mar



Carnes y parrillas:

Carnal

El Charrúa Restaurante Parrilla

El Hornero

La Carreta

Osso Carnicería & Salumería



Chifa y cocina china:

Titi

Hou Wha

Madam Tusán

O-Mei

Wa Lok



Cocina nikkei y japonesa:

Maido

Costanera 700

Edo Sushi Bar

Hanzo Peruvian Japanese Cuisine

Osaka



Cocina italiana:

Symposium

La Bodega de la Trattoria

La Trattoria di Mambrino

Ostería Convivium

San Ceferino / Griglia a la Italiana



Cocinas del mundo:

Jerónimo

Café Delifrance

La Bonbonniere

La Cucharita

Perroquet



Cocina de las regiones:

Fiesta Chiclayo Gourmet

Ámaz

Don Fernando

El Rocoto

Huancahuasi



Restaurante campestre:

La Gloria del Campo

Chaxras, Eco Restaurante

Granja Azul

Kusina Pachacámac

La Casa de Don Cucho



Mejor pollo a la brasa:

La Granja Azul

Don Tito

La Panka

Pardos Chicken & Grill

Primos Chicken Lovers Bar



Café-restaurante:

El Pan de la Chola

Café de Lima

La Bonbonniere

La Tiendecita Blanca

San Antonio



Restobar lounge:

Bottega Dasso

Cala

Hotel B

La Cucharita

Lima 27



Mejor coctelería con pisco:

Bar Inglés / Perroquet

Huaringas / Brujas de Cachiche

La Gloria

Mayta

Astrid & Gastón



Restaurante clásico:

La Tiendecita Blanca

​

Huarique:

Zoppi



Mejor sommelier:

Joseph Ruiz Acosta

​

Mejor bartender:

Axel Romero

​

Mejor maitre:

Juan Antonio Janampa



Mejor servicio:

Maido

Astrid & Gastón

Carnal

Costanera 700

Osaka



Mejor ambiente:

Osaka

Amoramar

Bottega Dasso

Carnal

El Mercado



RECONOCIMIENTOS 2018

Mejor productor: Manuel Choqque Bravo

El primero de estos galardones es para este agricultor e ingeniero agrónomo de Huatata (Chinchero, Cusco). Choqque desarrolla un proyecto innovador con ocas y papas nativas, multiplicando sus variedades y usando algunas de ellas en su misky oca, fermentado inspirado en nuestra chicha.



Investigación: Mater Iniciativa

En su sexto año de labores, va este premio para el centro de investigación biológica y cultural que desde un trabajo multidisciplinario desarrolla conocimientos que alimentan las cocinas de Central, Kjolle, Mil Centro (en Moray) y Mayo Bar.



Trayectoria: Johan Leuridan

Va un premio Summum al decano de la Facultad de Comunicaciones, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Leuridan (Bélgica, 1937) ha impulsado la edición de más de 100 publicaciones gastronómicas, 31 de ellas con premios Gourmand.



REGIONES

Desde el 2007, año de entrega del primer premio Summum a lo mejor de nuestra gastronomía, la cocina regional ha tenido presencia en estos reconocimientos. Había que mirar con más atención a las provincias, dado que los pilares de nuestra cocina, la tradición y las técnicas heredadas por generaciones se encuentran en esos fogones familiares llenos de historia y sabor.



Así, lo que empezó mirando a ciudades de emblemático yantar como Arequipa, Chiclayo, Cusco y Trujillo se extendió con el tiempo a la selva (Loreto) y costa central (Ica); mientras que por el norte la selección se amplió a Lambayeque y La Libertad, y se mantuvo la votación para dos destinos gastronómicos ineludibles: la Ciudad Blanca y la Ciudad Imperial.



CUSCO

Imbatible, Cicciolina vuelve a coronarse número uno. El imperio del chef Luis Alberto Sacilotto celebra su aniversario 15 sumando otro galardón. Chicha y MAP Café ocupan el segundo y tercer lugar de esta categoría.



ICA

El nuevo ingreso en el segundo año de esta categoría llega directo al primer lugar: El Batán, restaurante chinchano ubicado en el kilómetro 197,5 de la Panamericana Sur, celebra hoy. Le siguen El Tambo de Tacama y El Piloto.



AREQUIPA

El premio es para Chicha. Fue en julio del 2009 cuando Gastón Acurio abrió su primer restaurante regional en el interior del país. Ocupan el segundo y tercer lugar en esta categoría La Nueva Palomino y La Trattoria del Monasterio.



LORETO

Desde Iquitos, el ganador de esta categoría es Al Frío y Al Fuego, restaurante flotante que es una verdadera vitrina para los productos amazónicos. El legendario Fitzcarraldo y Gran Maloca se ubican en los puestos dos y tres.



LA LIBERTAD

Cuatro décadas de sazón son la mejor carta de presentación para El Mochica de doña Fresia León. Como para celebrar el primer lugar con pepián de pavo, sopa teóloga o shámbar. Big Ben y Romano se ubican en segundo y tercer lugar.



LAMBAYEQUE

Hace 35 años don Alberto Solís y su esposa Bertha abrieron el emblemático Fiesta Chiclayo Gourmet, digno ganador (otra vez) de esta categoría de los premios Summum. El Rincón del Pato y El Cántaro le suceden en esta lista.