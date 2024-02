El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este viernes que la ciudad de Lima, a la 1 p.m., alcanzó una sensación térmica de 35°C. Asimismo, distritos de Lima este y norte registraron temperaturas de 33° C, las cuales irán disminuyendo en las siguientes horas.

En tanto, en Lima centro, según el Senamhi, a la 1 p.m. se registró una temperatura de 30°C, mientras que en Lima sur fue de 29° C, al igual que en la zona de Lima oeste.

Se espera que a partir de las 4 p.m. las temperaturas en esas zonas de la capital disminuyan.

Los distritos de Carabayllo y Ancón, en Lima norte, alcanzaron los 35°C, al igual que La Molina, en Lima este.

Puente Piedra, por su parte, registró 34° C, mientras que Jesús María y Santa Anita alcanzaron los 32° C.

En San Juan de Lurigancho se registró una temperatura de 30° C.

El Senamhi previó que esta semana, del lunes 19 al jueves 22 de febrero, se iban a registrar altas temperaturas de hasta 35° C, en Lima Metropolitana y el Callao.

La institución explicó que los vientos del norte ingresarán a lo largo de la costa, transportando masas de aire cálidas y húmedas.

Es por ese motivo que se espera escasa nubosidad durante el día. Esos factores, sumados a la alta temperatura superficial del mar, favorecerán el incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas, así como, de la sensación térmica.

Índice ultravioleta

Este viernes, 23 de febrero, Lima alcanzó un Índice Ultravioleta (IUV) “extremadamente alto”, con una escala de 11 en las estaciones Carabayllo y Pantanos de Villa (Chorrillos).

Jesús María, Ate - Ceres y San Martín de Porres, presentaron un IUV “muy alta” con valores de 8, 10 y 10, respectivamente.

El Senamhi recomienda a la ciudadanía utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares.

Noches de calor

El Senamhi indicó que las temperaturas nocturnas presentarían registros alrededor de los 25° C para Lima oeste, 24° C en Lima centro y 23° C para Lima norte, Lima sur y Lima este.

