La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se pronunció sobre el caso “Mila”, la menor de 11 años que fue violada desde los 7 años en Loreto y a quien se le realizó un aborto terapéutico para interrumpir el embarazo producto de la violación de su padrastro.

A través de un comunicado, la CEP indicó que rechaza " este acto de injusticia y de vulneración del derecho a la vida del nasciturus, ante este hecho injusto e indolente. Puesto que la vida es sagrada. La vida es un derecho absoluto e inalienable porque es un don divino, que Dios nos pide salvaguardarla, como reza el quinto mandamiento del decálogo: “no matarás” (Ex 20, 13). Y está protegido por el art. 2 de nuestra Constitución y por art. I del Código Peruano de Niños y Adolescentes”.

También señala “la obligación de la sociedad y del Ministerio de Salud (Estado es cautelar, también, en este caso, la vida de la niña gestante y la niña/o por nacer, utilizando todos los recursos de la obstetricia moderna. La enseñanza constante de la Iglesia, ante estos casos, es siempre salvaguardar el derecho de la vida de ambos)”.

Sobre el aborto en casos de violación, la Conferencia Episcopal Peruana resalta que “desde hace algunos años se observa una sostenida y creciente presión para despenalizarlo” a través de diversos proyectos de Ley presentados en el Congreso de la República “manipulando la norma legal y aduciendo afectación de la salud mental e intentando crear así el precedente para todos los casos de embarazo por violación”.

En ese sentido, hacen llegar sus oraciones por “Mila” y su recuperación. “Que el Señor de la Vida guarde a las víctimas inocentes del aborto, y que Nuestra Madre Santísima proteja la vida de los niños por nacer”, indica el escrito.

Finalmente, exhortan a las autoridades a los trabajadore de salud “a reflexionar sobre este doloroso evento, para que el Perú no abra las puertas a la cultura de la muerte; y que la pequeña “Mila” sea cautelada adecuadamente”.

El caso

“Mila” de 11 años denunció ante la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional del Perú haber sido violada durante años por su padrastro, identificado como Lucas P.A.. También que un tío suyo abusó de ella.

En tanto, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva, sin embargo, el juez Bernuel Espíritu, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, lo dejó en libertad, ya que no había indicios suficientes para encarcelarlo. Se basó en que el examen forense realizado a “Mila” no encontró espermatozoides y solo halló restos de lesiones ocurridas anteriormente y no recientes.