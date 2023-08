El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso el cambio de la coordinadora encargada de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Iquitos (Loreto), Lisbeth Mori, tras la difusión de un audio en el que se le escucha pronunciarse en contra de la aplicación del aborto terapéutico a la menor de 11 años que fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de su padrastro, y que ahora cuenta con 18 semanas de gestación.

En la grabación, difundida por Latina Noticias, se escucha a Mori en una conversación con la madre y la prima de la menor ultrajada. La funcionaria se pronuncia en contra de que le practiquen el aborto terapéutico a la niña, pues considera que eso no va a solucionar el caso de violencia sexual del que fue víctima.

“Un hecho tan delicado como una violencia sexual y la carnicería a la que la van a someter (a la menor), porque es muy triste que una niña de 11 años se someta a esto”, se escucha en una parte de la grabación que, de acuerdo con un informe de Latina Noticias, dura 12 minutos.

“Están pidiendo que a tu hija le practiquen un legrado, un aborto, por la edad y todo lo demás. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Por qué no le quieres ver así, embarazada, como tú dices? La solución a lo sucedido no es que le apliquen el aborto tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no va a sanar con el aborto que le van a aplicar, si es que le aplican su aborto. El delito no va a dejar de existir, el procedimiento contra tu expareja va a continuar”, se le escucha decir a la funcionaria en otro pasaje de la grabación.





El anuncio del MIMP

Poder Judicial se pronunció sobre el caso

El Poder Judicial (PJ) expresó, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, su rechazo a la decisión de la junta médica del Hospital Regional de Loreto de negar el aborto terapéutico para ‘Mila’, una niña de 11 años víctima de un presunto abuso sexual por parte de su padrastro, en Iquitos.

A través de un comunicado, el PJ recordó que, el pasado 3 de agosto, el Hospital Regional de Loreto determinó que la menor, quien lleva 18 semanas de gestación, continúe con el embarazo bajo el argumento de que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico.

Tello Gilardi recordó que el riesgo de muerte de una menor de 15 años por causas relacionadas al embarazo, tal como lo ha señalado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se triplica con relación a quienes superan los veinte años.

“En ese sentido, el riesgo contra la vida de una niña de once años por complicaciones con el embarazo, cuyo cuerpo aún no está preparado para el alumbramiento, es incluso mucho más alto”, expresó la magistrada.