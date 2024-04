Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron el último viernes a Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, quien es acusado de ser uno de los responsables del fraude en el factoring.

Coeymans fue detenido en el aeropuerto de Pucallpa, una ciudad ubicada al este de Perú por la policía local. Al momento del arresto, el ingeniero estaba acompañado de su pareja, la modelo Yoko Chong.

Esto se da luego que no asistiera a la audiencia de formalización en su contra el pasado 6 de abril. De acuerdo a su abogado no pudo estar presente porque no estaba en Chile, ya que se encontraba en reposo total en Lima tras contagiarse de COVID-19.

Ante ello, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago dictó una orden de detención en contra de Coeymans por los delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales”. La cual se concretó gracias a la coordinación con Interpol.

Las autoridades chilenas esperan que el ingeniero sea deportado durante los próximos días al mencionado país, mientras que su formalización podría realizarse el próximo 10 de mayo.

El caso

Todo comenzó en marzo del 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Francisco Coeymans (exgerente general) e Ignacio Amenábar (exejecutivo).

Un mes después, ambos de renunciaron y la compañía solicitó una revisión externa e independiente a un perito en documentología de los documentos. Luego un informe, realizado por la auditora internacional KPMG, reveló un esquema defraudatorio que tenía como cabecillas a Coeymans y Amenábar, con la intervención de otros cómplices.

Tras ello, la empresa presentó una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos. Ahora el caso viene siendo investigado por Felipe Sepúlveda, fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolitana.