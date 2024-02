Un menor de 15 años fue reportado como desaparecido tras ingresar a la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Los familiares del adolescente denunciaron el apoyo tardío de parte de los salvavidas del balneario.

Basilia Sulca, madre del menor, indicó a Latina que el adolescente fue arrastrado por la corriente. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo decidió pedir ayuda a los bañistas y salvavidas, pero hicieron caso omiso a sus gritos.

“Estábamos allí los tres, él se alejó un poquito, pero la ola vino y lo jaló. No podíamos alcanzarlo. Saliendo he pedido auxilio y nadie me apoyó. Los salvavidas, cuando las señoras se han ido a buscarlos, recién han venido“, dijo Sulca.

El capitán Gabriel Rojas de la Unidad de Salvataje indicó que se realizaron los protocolos de búsqueda con dos motos acuáticas y cuatro efectivos, pero el menor no fue hallado en la zona.

Los familiares del adolescente reportaron el hecho ante la comisaría. Cabe mencionar que las autoridades continúan este domingo 18 de febrero con los trabajos de rescate.