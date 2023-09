En horas de la mañana, un chofer identificado como Gustavo Alonso Pérez Córdoba, de 32 años, atropelló a un fiscalizador y luego se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la calle Hermanos Catari, en el distrito de San Miguel.

TV Perú mostró las imágenes cuando el trabajador se acerca al conductor para detenerlo porque estaba estacionado invadiendo la vereda. Este, en un primer momento, acepta su error, sin embargo, segundos después, pisa el acelerador y lo atropella.

Tras varios minutos de persecución de parte del Serenazgo, fue capturado y llevado a la comisaría para ser procesado.

El alcalde del distrito, Eduardo Bless, indicó que el herido está en la clínica pasando por diversas evaluaciones. “Tiene la rodilla lastimada por la caída. Lamentablemente, el chico no prestó auxilio y ahora está siendo investigado. Si está en falta, tiene que reconocer. No es posible que genere un daño”, dijo.

“Hemos visto que serenos o inspectores municipales que son agredidos por vecinos cuando se les dicen que no están cumpliendo las normas y no debe ser. Pero, también hay serenos que se exceden en las intervenciones y eso no lo permitimos en San Miguel”, puntualizó.