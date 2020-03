La menor de dos años con coronavirus (COVID-19) se encuentra estabilizada y recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nuevo Hospital de Ate que está dedicado al tratamiento de esta enfermedad.

Al respecto, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, quien es una de las responsables de dicho nosocomio, indicó que la menor deberá permanecer “un tiempo prudente” en la Unidad de Cuidados intensivos para recuperarse.

“La niña ya está estabilizada, no tiene fiebre, no ha requerido respirador, felizmente. Se retiraron las secreciones y con esto la situación ha cambiado. Por protocolo la niña permanece de todas maneras en la UCI, porque es una niña pequeña y no podemos confiarnos de que solamente por las medidas iniciales esté absolutamente estable”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Estamos esperando un tiempo prudente para que esta niña pueda salir de la UCI”, señaló.

Mazzetti explicó que la paciente acudió con su madre al antiguo hospital de Ate. Ambas fueron derivadas al nuevo nosocomio y fueron trasladadas por una ambulancia del SAMU para su tratamiento.

“Estábamos preparados para recibir al primer paciente programado por la tarde y resulta que, esta niñita se puso mal, su mamá la llevó al hospital de Ate antiguo que está como a una cuadra de aquí nos informaron que la niña estaba con dificultades respiratorias y que era COVID-19 positivo, entonces, se tomó la decisión de que viniera acá, porque en realidad, si viniera más temprano, todo estaba preparado”, manifestó.

La también exministra del Interior aseguró que el caso de la niña no está incluido en el reporte brindado por el Ministerio de Salud este miércoles debido a que ingresó al mediodía.

Sobre pruebas de descarte de coronavirus

Al ser consultada sobre las diferentes pruebas que el Gobierno ha adquirido para detectar el coronavirus (COVID-19), Mazzetti detalló que si bien existe una diferencia en las pruebas, al final el diagnostico clínico es el “más importante” al momento de tratar al paciente infectado.

“Cada una de las pruebas tienen una función distinta. Unas detectan el virus y las otras detectan la respuesta inmunológica. Lo importante es que la decisión se toma clínicamente. La decisión no la vamos a tomar con la prueba”, aseveró.

“La prueba rápida o lenta o más o menos nos va a servir para el diagnóstico epidemiológico del paciente, pero la decisión es clínica. Si el paciente necesita entubación se le entuba si es que no está oxigenando correctamente, no porque sea COVID-19 positivo o negativo”, agregó.

