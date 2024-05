Este miércoles 22 y jueves 23 de mayo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informa que habrá una interrupción del servicio de agua potable para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de distribución. Serán los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Surco, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Santiago de Surco, Lima Cercado y Surquillo.

Cabe señalar que para el jueves se suspenderá el servicio de agua en 40 zonas de San Martín de Porres.

A continuación, estos son las zonas y horarios de corte de agua potable en Lima Metropolitana para hoy:

En San Juan de Lurigancho, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, las zonas afectadas incluyen: A. H. Integ. Solid. y Prog. Sect. Los Frutales, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca y A. H. Integ. Solid. y Prog. Sect. San Juan de Casa Blanca.

Respecto a Ate, las áreas afectadas incluyen: Urbanización Agru. Vecinal Villa del Periodista - Esq Piérola, Urbanización Asoc. de Prop. Las Terrazas del Pueblo Santa Clara y Urbanización Asoc. Nueva Villa La Campiña - Esq Piérola. El horario es del mediodía hasta las 11 y 55 de la noche.

En Lurigancho, las zonas de Urb. Mirasol de Huampani 4ta Etapa no tendrán agua desde las 12:00 hasta las 11 y 55 de la noche, debido a trabajos de limpieza de reservorio.

Las zonas en San Martín de Porres son Urbanización APV. Miguel Grau, Urbanización APV. El Manantial, Urbanización APV. Juan Carlos Noriega Tejada, Urbanización Asoc. de Viv. Papa Juan Pablo II, Urbanización Asoc. Los Olivos Villa Resid, Urbanización Asoc. Prop. Arizona, Urbanización Asoc. Prop. de la Urb. Villa Margarita, Urbanización Asoc. Prop.

También: Oasis, Urbanización Asoc. Prop. Urb. Los Alisos, Urbanización Asoc. Señor de los Milagros, Urbanización Asoc. Virgen del Sol 1ra y 2da Etapa, Urbanización Coop. Cajabamba 2da Etapa, Urbanización Coop. Huaytapallana, Urbanización Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau, Urbanización Coop. Virgen de Fátima, Urb. Rosario del Norte y Urb. San Francisco de Cayrán. El corte de agua para estas zonas será desde el mediodía hasta las 8 de la noche.

Villa María del Triunfo tiene programado una limpieza de reservorio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Afectará a las zonas de P.J. José Gálvez, A.H. Programa Municipal de Vivienda Los Ángeles y A.H. Alberto Fujimori Fujimori.

En tanto, Villa El Salvador tendrá una interrupción en los grupos 22, 21A y 22A en el área comprendida entre las avenidas Modelo, Alfa, 1ro de Mayo y Calle E. Los trabajos de Sedapal se llevarán a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Jueves 23

El distrito de Santiago de Surco tendrá corte de agua desde el mediodía hasta las 5 de la tarde por un empalme de tubería en las zonas de A. H. Rodrigo Franco, Jr. San Clemente, Av. Prolongación Paseo la República, Jr. José Gabriel Aguilar Segura, Av. Panamericana Sur, Ca. Los Girasoles, Jr. Los Herrerillos, Jr. Artemisa, Av. Alipio Ponce, Av. Guardia Civil, Jr. Jorge C., Sector 123, A.H. San Gabino, A. H. San Lorenzo, Urb. Los Precursores y Urb. Los Próceres.

También C.H. San Gabino, C.R. Parques de Surco V Etapa Mz. G, Asoc. San José de Surco, C.R. Parques de Surco III, C.R. Los Pinos de Surco, C.R. Héroes de la Policía Nacional, Asoc. Residencial Las Gardenias de Surco, Asoc. de Viv. El Pino, C.H. La Cruceta I, II y III AVIFAP, Coop Serv. Sanidad Policía Nacional, Asoc. Villa Lariena, C.H. Caja de Pensiones Militar Policial, Coop San Juan Bautista, APV Bayer de Surco, Urb. San Francisco de Asís, Urb. San Jerónimo, Asoc. Los Portales de Surco, Urb. Sagitario, Urb. Residencial Telefónica, Asoc. Villa El Contador, A.H. Los Viñedos, C.R. Casa Blanca Potrero Río Hondo San Gerónimo, Urb. Las Viñas, Urb. Villa Alegre, Urb. Santa María de Surco (Mutualista Sanitaria) y Coop. Los Jazmines de San Roque.

Debido a la limpieza de un reservorio y, desde el mediodía hasta las 8 de la noche, San Martín de Porres tendrá una interrupción en el servicio de agua que comprende la Urbanización Asoc Sagrado Corazón de Jesús, Urbanización Asoc Santa Isabel, Urbanización Asoc Santa María del Valle, Urbanización Asoc Santa María del Valle III Et., Urbanización Asoc Vencedores, Urbanización Asoc Villa El Amauta, Urbanización Asoc Villa Resid Santa Rosita, Urbanización Asoc Villa San Remo, Urbanización Asoc Virgen de las Nieves, Urbanización Asoc Viv Rosario del Norte, Urbanización Asoc Viv Paraíso Dorado, Urbanización Coop Huanaspampa, Urbanización Coop San Juan de Salinas y Urbanización Coop San Juan de Salinas 1ra Et.

También se verán afectadas la Urbanización Coop San Juan de Salinas 2da Et., Urbanización Coop San Juan de Salinas 3ra Et., Urbanización Coop Virgen de Fátima, Urbanización Urb Resid Los Nísperos, Urbanización Urb Resid Santo Toribio, Urbanización Urb San Remo II Etapa, Urbanización Urb Virgen del Rosario, Urbanización A.H. Jazmines del Naranjal, Urbanización APV Monte de Los Olivos, Urbanización APV Nísperos, Urbanización APV Señor de Los Milagros de Los Olivos, Urbanización Asoc Andes, Urbanización Asoc Brisas de Santa Rosa, Urbanización Asoc Brisas de Santa Rosa III Et. y Urbanización Asoc de Viv. Papa Juan Pablo II.

Otras zonas afectadas incluyen: Urbanización Asoc Margaritas, Urbanización Asoc Monte de Los Olivos, Urbanización Asoc Ojihua, Urbanización Asoc Paraíso Florido 1ra Et., Urbanización Asoc Paraíso Florido 2da Et., Urbanización Asoc Pinos del Norte, Urbanización Asoc Prop. Las Mercedes, Urbanización Asoc Prop. Los Olivos de Santa Rosa, Urbanización Asoc Resid Virgen del Rosario II Etapa, Urbanización Asoc Resid. San Francisco y Urbanización Asoc Rosario del Norte.

Otra limpieza de reservorio ocasionará una interrupción en el suministro de agua en algunas zonas de Ate como urbanización Asoc. C.P. 1ro de Enero Sec. Sta. Clara-Esq Pierola, Urbanización Asoc. J.V. Villa Hermoza Roncadora Gde-Esq Pierola, Urbanización Asoc. Residencial Sol y Campo-Esq Pierola, Urbanización Asoc. La Roncadora-Esq. Pierola y Urbanización Asoc Las Violetas de Santa Clara-Esq Pierola. Este corte está programado el mediodía hasta las 11 y 55 de la noche.

Lima (Cercado) las zonas de Urbanización P.J. Chacra Puente, Urbanización P.J. 1 de Setiembre, Urb. Conde de Las Torres y Urb. Remo no contarán con agua desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche debido a trabajos de empalme de tubería.

Asimismo, ha incluido a estas zonas: Av. Argentina, Av. N. Dueñas, Ca. Las Herramientas, Ca. V. Reynel, Av. E. Meiggs, Av. Industrial y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Surquillo, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, debido a un empalme de tubería, las áreas afectadas son Urbanización APV Trabajadores Telefónicos, Urbanización Coop Obreros Municipales de Surquillo, Urb. Aurora Este, Urb. Calera de la Merced, Urb. Calera de Monterrico, Urb. Capebco, Urb. Jorge Chávez, Urb. Las Orquídeas, Urb. El Pedregal, Urb. Reducto 3, Urb. Resid. Higuereta, Urb. Los Sauces y Urb. Vipep.

En San Juan de Lurigancho, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, las labores de limpieza de reservorio ocasionarán una interrupción en el suministro de agua en el A. F. Santa Rosa de Lima; A. H. PI Nuevo San Juan Sect Chavín de Huantar; Agru. Punta Hermoza; A. H. PI Nuevo San Juan Sect Alto Cenepa; Agru. Fam Nuevo Amanecer; A. H. Cerrito La Libertad Ampl; A. H. Integ Manos Unidas Sect Huanta II Ampl; A. H. Integ Manos Unidas Sect. Los Angeles Corazón de Jesús III; A. H. Simón Bolívar I; A. F. Santo Toribio; A. F. Heraldos de Motupe; A. H. 1 de Mayo; Nueva Juventud Lomas Casa Blanca; Agru. Sagrado Corazón de Jesús; Agru 27 de Enero; Agru Primavera; A. F. Patria Unida y Agru Lomas de Cristo Rey.

Además, también se verán afectadas las zonas de A. H. 27 de Marzo; A. H. Somos Libres; APV. Casa Blanca; A. H. José Carlos Mariátegui (Las Galeras); A. H. Esmeralda de Los Andes; A. H. Cruz de Motupe Gpo. I, II, III, IV, V, 6, 7; A. H. Enrique Montenegro; A. H. Mariátegui, José Carlos; A. H. 10 de Octubre; A. H. Su Santidad Juan Pablo II; A. H. 10 de Octubre Sr. de los Milagros Ampl.; A. H. Jardines 30 Octubre II; A. H. Integ. Solidaridad y Progreso Sect. Los Jardines Ampl; A. H. Integ. Solidaridad y Progreso Sect. San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Claveles; A. H. PI Nuevo San Juan Sect. Pedro Zazzali; y A. H. PI Nuevo San Juan Sect Lomas Casa Blanca.

Finalmente, Lurigancho, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, se realizarán labores de limpieza en Urbanización A.H. Las Praderas de Huachipa, Urbanización A.H. Municipal Pampa Olivares Villa Leticia, Urbanización A.H. Pampa de Olivares Villa Leticia Cajamar-Ecn, Urbanización A.H. Praderas de Huachipa, Las-Ecnc, Urbanización APV Los Aviadores, Urbanización Asoc Co-propietarios Los Alisos y Urbanización Asoc de Prop. Resid. Virgen del Buen Paso.

También se verán afectadas la Urbanización Asoc Ex Fundo Nievieria, Urbanización Asoc Hubert Lanssier, Urbanización Asoc Los Sauces de Cajamarquilla, Urbanización Asoc Los Sauces de Nievieria-Ecnc, Urbanización Asoc Milleniun Cajamarquilla, Urbanización Asoc Pampa Huaraca, Urbanización Asoc Prop. Los Claveles de Cajamarquilla-Ecnc, Urbanización Asoc Prop. Urbanización Progresiva Los Aviadores, Urbanización Asoc Propietarios Residencial Cajamarquilla-Ecnc, Urbanización Asoc Señor de Muruhuay-Ecnc y Urbanización Urb progresiva Los Aviadores II Etapa-Ecnc.