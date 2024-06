El abogado Collins Salvador Bejarano, CEO de Corporación Peruana de Abogados SAC, informó a El Comercio que hace más de 15 años lanzaron al mercado el servicio de www.divorciosporinternet.com, el cual simplificó los trámites del divorcio utilizando Internet. “Desde el año 2006, tenemos experiencia en temas de divorcio. Antes, los procesos eran complicados. Es de los trámites más complejos ya que involucra un problema sentimental. Tratábamos de ver cómo la tecnología podría ayudarnos, por ello, replicamos esta página inspirada en modelos similares de otros países”, dijo.

Esta app se puede descargar de forma gratuita.

Añadió que en dicha página, era posible descargar archivos para realizar el trámite de divorcio, los clientes los llenaban y los enviaban a sus abogados mediante correo electrónico. No obstante, ahora este sistema se ha actualizado .

La aplicación

La Corporación Peruana de Abogados SAC creó la aplicación Mi Divorcio App. “En la pandemia, todas las diligencias se volvieron virtuales. Ante esta situación, tuvimos la iniciativa de crear esta app para que todos los procesos se hagan de manera 100% virtual”, agregó.

Esta app se puede descargar de forma gratuita. “La primera pregunta que aparece en la pantalla es si el divorcio será de mutuo acuerdo o no. Dependiendo de la opción que se elija, saldrá un formulario virtual de simple llenado para recabar la información que nosotros como abogados necesitamos para evaluar si el caso procede . Una vez completado y enviado, ese formulario es recibido por nuestros abogados”, explicó.

Los abogados preguntarán si desea continuar con el procedimiento para, de esa manera, adquirir los servicios.

El especialista sostuvo que también hay una ventana de chat con los abogados donde los clientes pueden comunicarse directamente para hacer preguntas . Además, ahí mismo les llegará un mensaje indicando si sus formularios cumplen con todos los requisitos o si se necesita mayor información.

“Si su caso es viable, los abogados preguntarán si desea continuar con el procedimiento para, de esa manera, adquirir nuestros servicios. Es aquí donde entra el siguiente paso, que es la plataforma de pago. Es muy importante porque ofrecemos una garantía: se devuelve todo el dinero si no se obtiene el divorcio”, expresó.

Indicó que antes uno tenía que ir al consultorio de manera física, así como gestionar sus propios documentos, hacer todo el papeleo, pedir permiso, hacer largas colas, entre otros . “Con la app, nosotros nos encargamos de todo ese proceso y el cliente se olvida de hacerlo”, acotó.

La primera pregunta que aparece en la pantalla es si el divorcio será de mutuo acuerdo o no.

Agregó que la aplicación contribuye a reducir el estrés y las complicaciones que implica el divorcio. “Es muy complicado ir al Poder Judicial, Centro de Lima, las audiencias, etc. Pero ahora las personas solo llenan su formulario y se comunican con los abogados por el chat”, expresó.

“Este innovador servicio busca no añadir más padecimiento al propio de un divorcio, simplificando el trámite, el cual podrá gestionarse y obtenerse desde la aplicación con solo un toque en el celular, mientras nosotros nos encargamos de todos los trámites y de enviar los enlaces de las diligencias virtuales”, agregó.

Aclaró que no pretenden fomentar el divorcio, pero que es una realidad innegable. “La idea es no hacerlo engorroso. Estamos en una época donde la tecnología te da un apoyo para mejorar la vida y acabar con todas las penurias que deja el proceso judicial del divorcio. La idea es que el cliente pueda divorciarse con solo un toque de su celular. La vida en un matrimonio que no funciona es una tortura, ¿por qué seguir prolongándola? Ahora ya no hay que hacer mucho papeleo”, concluyó.