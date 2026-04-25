El partido político Alianza para el Progreso (APP) ratificó su participación en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de 2026 y exhortó a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada sobre su situación interna.

A través de un comunicado difundido el 24 de abril, la agrupación señaló que se mantiene “plenamente vigente y activa” en el proceso electoral, desarrollando con normalidad cada una de sus etapas internas conforme a su cronograma institucional.

“El partido se mantiene plenamente vigente y activo en el proceso electoral regional y municipal de octubre” , indicó APP, al tiempo que aseguró que sus equipos políticos continúan trabajando de manera organizada en todo el país.

Según el pronunciamiento, la organización viene fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas con miras a participar en los comicios en cada región, provincia y distrito del Perú.

Asimismo, el partido reafirmó su compromiso con una participación democrática responsable y expresó su respaldo a los precandidatos que forman parte del proceso interno a nivel nacional.

En esa línea, APP enfatizó que la única información válida sobre su organización es la que se difunde a través de sus canales oficiales, por lo que instó a no dejarse llevar por versiones no verificadas.

El comunicado fue suscrito por la Dirección Ejecutiva Nacional del partido y difundido en medio del desarrollo del proceso previo a las elecciones subnacionales.

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