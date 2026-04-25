El partido político Alianza para el Progreso (APP) ratificó su participación en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de 2026 y exhortó a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada sobre su situación interna.
LEE: El JNE y el impacto de su decisión contra las elecciones complementarias
A través de un comunicado difundido el 24 de abril, la agrupación señaló que se mantiene “plenamente vigente y activa” en el proceso electoral, desarrollando con normalidad cada una de sus etapas internas conforme a su cronograma institucional.
“El partido se mantiene plenamente vigente y activo en el proceso electoral regional y municipal de octubre”, indicó APP, al tiempo que aseguró que sus equipos políticos continúan trabajando de manera organizada en todo el país.
Según el pronunciamiento, la organización viene fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas con miras a participar en los comicios en cada región, provincia y distrito del Perú.
Asimismo, el partido reafirmó su compromiso con una participación democrática responsable y expresó su respaldo a los precandidatos que forman parte del proceso interno a nivel nacional.
En esa línea, APP enfatizó que la única información válida sobre su organización es la que se difunde a través de sus canales oficiales, por lo que instó a no dejarse llevar por versiones no verificadas.
MÁS: ONPE niega que haya contratado ciudadanos de nacionalidad extranjera
El comunicado fue suscrito por la Dirección Ejecutiva Nacional del partido y difundido en medio del desarrollo del proceso previo a las elecciones subnacionales.
Intervención ante el Congreso sobre robos diarios, homicidios virales, destrucción de 27 actas policiales a nivel nacional, fallos en competencias y flexibilidad policial. Critica normas garantistas que protegen intereses ideológicos, citando casos como Chorillos y captura de 2004. Exige revisión rigurosa de la ley.