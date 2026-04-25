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Alianza para el Progreso reafirma participación electoral y pide no difundir versiones no confirmadas. (Foto: Andina)
Alianza para el Progreso reafirma participación electoral y pide no difundir versiones no confirmadas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El partido político Alianza para el Progreso (APP) ratificó su participación en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de 2026 y exhortó a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada sobre su situación interna.

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