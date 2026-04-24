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Rafael López Aliaga insistió en cuestionar la actuación de la ONPE y el JNE. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga insistió en cuestionar la actuación de la ONPE y el JNE. (Facebook: Rafael López Aliaga)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber aceptado los pedidos para implementar elecciones complementarias en algunas mesas de votación en Lima que tuvieron demoras en su instalación.

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