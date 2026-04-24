Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber aceptado los pedidos para implementar elecciones complementarias en algunas mesas de votación en Lima que tuvieron demoras en su instalación.

En conferencia de prensa este viernes, aseguró que esta solicitud no fue exclusiva de su agrupación política, sino de otros partidos que plantearon lo que aseguró es una “ampliación del plazo de votación” como se hizo el lunes 13 de abril con 13 locales de votación afectados por retrasos en la entrega de material electoral.

“Los señores del JNE saben perfectamente que se ha impedido de votar a casi medio millón y medio”, señaló ante la prensa y aseguró que su partido ha enviado sus estudios y cifras para sustentar supuestas irregularidades.

“Era una ampliación de plazo como para el 3 de mayo y salir de la duda todos, pero no han querido. Están quitando legitimidad absoluta a un proceso que está herido a muerte”, mencionó para insistir en que se aplicaron estrategias “foráneas” en las elecciones para tergiversar los resultados.

López Aliaga continuó diciendo que el daño a las elecciones generales “ya está hecho” e insistió en que “todavía estamos a tiempo de rescatar en algo este proceso que está herido a muerte si se hace justicia o por lo menos una auditoría parcial, no digo que se audite toda la base de datos”.

En su exposición, Renovación Popular solicitó que se haga una auditoría a las actas de votación de la serie 900.000 a 905.000 de las cuales dicen que hay sospecha de votos irregulares. “Si no accede el señor Burneo y su JNE bueno, están dando palabras mayores de convalidar algo que es demostrable en cualquier juzgado en Perú y afuera del Perú”.

El candidato presidencial que, hasta el momento quedaría fuera de la segunda vuelta electoral en un tercer puesto detrás de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aseguró que hay una distorsión en el sentido del voto en estas actas y que, si el JNE tuviera la voluntad, podrían verificarlo con una auditoría con supervisión internacional.