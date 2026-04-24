Resumen

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La ONPE respondió de manera oficial al pedido de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la nacionalidad de sus trabajadores. Foto: gob.pe/composición GEC
La ONPE respondió de manera oficial al pedido de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la nacionalidad de sus trabajadores. Foto: gob.pe/composición GEC
Por Redacción EC

Ante el pedido de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en la institución laboran 16 757 ciudadanos, y todos cuentan con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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