Ante el pedido de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en la institución laboran 16 757 ciudadanos, y todos cuentan con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esto demostraría que la ONPE no tiene colaboradores extranjeros, como venezolanos o cubanos, debido a que el DNI es un documento que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) entrega exclusivamente a ciudadanos con nacionalidad peruana.

Según lo indicado por la ONPE, el DNI es uno de los documentos que la entidad solicita para ser contratados bajo la modalidad de locación de servicios, tal como establece el Procedimiento PR07-GRH/RRHH “Selección y contratación centralizada bajo la modalidad de locación de servicios” y el Procedimiento PR15-GRH/RRHH “Selección y contratación descentralizada bajo la modalidad de locación de servicios (ODPE o ORC)”.

Además, el órgano electoral precisó que la cantidad proporcionada comprende a trabajadores contratados por diversas modalidades como locación de servicios, servicios de terceros –contratación por orden de servicios– y los regímenes labores contemplados en los decretos legislativos N° 728 y N° 1057.

JNJ pidió datos sobre personal extranjero y ONPE afirma que no registra casos. (Foto: Andina)

Por último, la ONPE detalló que toda esta información fue remitida a la JNJ, mediante el oficio N° 001302-2026-SG/ONPE, “en respuesta a una solicitud que fijó un plazo de cinco días hábiles para su atención”.

“El pedido ha sido atendido antes de que venciera dicho plazo; fue presentado el martes 21 de abril en la mesa de partes virtual de la ONPE y la fecha límite correspondiente es el próximo martes 28″, puntualizó.